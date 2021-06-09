ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США зроблять все, щоб "Північний потік-2" не став політичною зброєю, - Держдеп

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 09 червня 2021 22:59
США зроблять все, щоб "Північний потік-2" не став політичною зброєю, - Держдеп Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

США мають намір зробити "все можливе", щоб "Північний потік-2" не став політичною зброєю Москви. Вашингтон продовжує сподіватися, що трубопровід не буде добудований.

Про це заявив на брифінгу в середу представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Раніше Білий дім констатував, що перешкодити будівництву газопроводу буде складно, оскільки він практично добудований.

"Наша мета полягає в тому, щоб зробити все, як за допомогою санкцій, так і дипломатії, щоб трубопровід ("Північний потік-2") не використовувався як політична зброя", - сказав Прайс.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що США і Німеччина ведуть переговори про можливі компенсації Україні після запуску "Північного потоку".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден все ще може зупинити "Північний потік-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Північний потік-2
NEWS
Путін про переговори з Зеленським: нам завжди є що обговорити
Путін про переговори з Зеленським: нам завжди є що обговорити
DAILY
Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна