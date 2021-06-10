Транзит газа через Украину сдерживает Россию от эскалации агрессии, - "Нафтогаз"
Транзит газа через территорию Украины сдерживает Россию от эскалации агрессии. "Северный поток-2" необходимо остановить, чтобы защитить Украину.
Такое мнение в комментарии РБК-Украина выразил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Билявский.
Он считает, что Украине сейчас необходима поддержка.
"Полномасштабное продолжение транзита газа через Украину делает Россию зависимой от нашей страны – эта зависимость является сдерживающим фактором в эскалации российской агрессии против Украины. Ничто не поможет в защите Украины от российской агрессии лучше, чем остановка Nord Stream 2. Украина сейчас, как никогда, нуждается в поддержке", - сказал Билявский.
Ранее сообщалось, что США намерены сделать "все возможное", чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием Москвы.
Напомним, накануне сообщалось, что США и Германия ведут переговоры о возможных компенсациях Украине после запуска "Северного потока".
Подробнее об окончании строительства "Северного потока-2", а также о том, что это значит для Украины - в материале "Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина".