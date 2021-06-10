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Транзит газа через Украину сдерживает Россию от эскалации агрессии, - "Нафтогаз"

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Четверг 10 июня 2021 08:31
Транзит газа через Украину сдерживает Россию от эскалации агрессии, - "Нафтогаз" Фото: транзит газа сдерживает агрессию РФ в Украине (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский

Транзит газа через территорию Украины сдерживает Россию от эскалации агрессии. "Северный поток-2" необходимо остановить, чтобы защитить Украину.

Такое мнение в комментарии РБК-Украина выразил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Билявский.

Он считает, что Украине сейчас необходима поддержка.

"Полномасштабное продолжение транзита газа через Украину делает Россию зависимой от нашей страны – эта зависимость является сдерживающим фактором в эскалации российской агрессии против Украины. Ничто не поможет в защите Украины от российской агрессии лучше, чем остановка Nord Stream 2. Украина сейчас, как никогда, нуждается в поддержке", - сказал Билявский.

Ранее сообщалось, что США намерены сделать "все возможное", чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием Москвы.

Напомним, накануне сообщалось, что США и Германия ведут переговоры о возможных компенсациях Украине после запуска "Северного потока".

Подробнее об окончании строительства "Северного потока-2", а также о том, что это значит для Украины - в материале "Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина".

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Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина