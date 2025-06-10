Зеленский: сегодня был один из самых больших ударов по Киеву

В ночь на 10 июня Россия прибегла к одному из крупнейших обстрелов против Киева. Также от атак пострадали Одесса, Черниговская и Днепропетровская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Как отметил президент, вражеские атаки громче, чем попытки Соединенных Штатов Америки (США) и других стран мира принудить Россию к миру.

В целом, по словам Зеленского, террористы применили:

315 дронов, из которых 250 - ударные типа "Шахед";

семь ракет, из которых две - баллистика северокорейского производства.

Фото: последствия обстрела Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

В результате обстрелов были повреждены обычные дома и городская инфраструктура. В Одессе террористы повредили роддом.

Сейчас известно о 13 пострадавших. К сожалению, есть и погибшие.

"Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, которая не имеет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", - добавил президент.

Фото: последствия обстрелов Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)