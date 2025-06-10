Зеленский: сегодня был один из самых больших ударов по Киеву
В ночь на 10 июня Россия прибегла к одному из крупнейших обстрелов против Киева. Также от атак пострадали Одесса, Черниговская и Днепропетровская области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
Как отметил президент, вражеские атаки громче, чем попытки Соединенных Штатов Америки (США) и других стран мира принудить Россию к миру.
В целом, по словам Зеленского, террористы применили:
- 315 дронов, из которых 250 - ударные типа "Шахед";
- семь ракет, из которых две - баллистика северокорейского производства.
Фото: последствия обстрела Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
В результате обстрелов были повреждены обычные дома и городская инфраструктура. В Одессе террористы повредили роддом.
Сейчас известно о 13 пострадавших. К сожалению, есть и погибшие.
"Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, которая не имеет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", - добавил президент.
Фото: последствия обстрелов Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Обстрел Украины со стороны России
Российские террористы систематически атакуют территорию Украины, используя различные типы вооружения - в частности ракеты, артиллерию, управляемые авиабомбы (УАБы) и ударные дроны. Под прицелом часто оказываются именно объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома, больницы, энергетические и транспортные сети.
Наиболее интенсивно враг применяет дроны, которые запускает почти каждую ночь, нанося массированные удары по многим регионам.
Подробнее о последствиях сегодняшнего обстрела Киева - в материале РБК-Украина. В частности под удар также попала Одесса и Одесская область.
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