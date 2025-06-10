В Киеве фиксируют загрязнение воздуха после обстрелов: где ситуация хуже всего
В ночь на 10 июня враг нанес массированную атаку дронами по Киеву. В результате возгораний в городе фиксируют загрязнение воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SaveEcoBot.
Обстрел Киева
Уже после двух ночи городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Дарницкий, Шевченковский и Оболонский районы города. В частности предупредил о заходе еще большого количества дронов.
Позже стало известно, что в Шевченковском районе горят машины, в Оболонском - обломки БпЛА упали на территории одной из школ.
В результате обстрелов этой ночью:
- в Днепровском районе было задымление в нежилой застройке;
- в Оболонском районе произошел пожар в нежилой застройке. Позже произошел пожар в жилом массиве, горело помещение аптеки;
- в Шевченковском районе горел балкон в жилом доме. В частности был пожар в здании бизнес-центра;
- в Соломенском районе произошел пожар в многоэтажном доме.
Подробнее о последствиях обстрела Киева - в материале РБК-Украина.
Загрязнение воздуха
По состоянию на утро худшие показатели воздуха фиксируются в:
- Печерском;
- Днепровском;
- Дарницком;
- Шевченковском районах.
Фото: загрязнение воздуха в Киеве (saveecobot.com)
Как отмечается на сайте, соответствующие показатели могут вызвать дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.
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