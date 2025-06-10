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В Киеве фиксируют загрязнение воздуха после обстрелов: где ситуация хуже всего

Вторник 10 июня 2025 08:50
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В Киеве фиксируют загрязнение воздуха после обстрелов: где ситуация хуже всего Иллюстративное фото: в Киеве фиксируют загрязнение воздуха после обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 10 июня враг нанес массированную атаку дронами по Киеву. В результате возгораний в городе фиксируют загрязнение воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SaveEcoBot.

Обстрел Киева

Уже после двух ночи городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Дарницкий, Шевченковский и Оболонский районы города. В частности предупредил о заходе еще большого количества дронов.

Позже стало известно, что в Шевченковском районе горят машины, в Оболонском - обломки БпЛА упали на территории одной из школ.

В результате обстрелов этой ночью:

  • в Днепровском районе было задымление в нежилой застройке;
  • в Оболонском районе произошел пожар в нежилой застройке. Позже произошел пожар в жилом массиве, горело помещение аптеки;
  • в Шевченковском районе горел балкон в жилом доме. В частности был пожар в здании бизнес-центра;
  • в Соломенском районе произошел пожар в многоэтажном доме.

Подробнее о последствиях обстрела Киева - в материале РБК-Украина.

Загрязнение воздуха

По состоянию на утро худшие показатели воздуха фиксируются в:

  • Печерском;
  • Днепровском;
  • Дарницком;
  • Шевченковском районах.

В Киеве фиксируют загрязнение воздуха после обстрелов: где ситуация хуже всего

Фото: загрязнение воздуха в Киеве (saveecobot.com)

Как отмечается на сайте, соответствующие показатели могут вызвать дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.

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