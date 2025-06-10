МВД о ночных обстрелах: возникли десятки пожаров, есть погибшие и пострадавшие
В результате ночного обстрела больше всего пострадали Киев, а также Киевская и Одесская области. Под ударом была гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игоря Клименко.
По словам Клименко, в результате ночных террористических обстрелов возникло 19 пожаров, четыре из которых до сих пор тушат.
Одесская область
В Одесской области, как рассказал глава МВД, враг попал в жилой дом. В частности были повреждены:
- роддом;
- станция скорой помощи;
- предприятие.
По состоянию на сейчас известно о двух погибших и девяти раненых.
Фото: последствия обстрела Украины (t.me/Klymenko_MVS)
Киев
В Киеве в результате обстрела пострадали четыре человека. Наибольшие разрушения понесли:
- Дарницкий;
- Оболонский;
- Шевченковский;
- Голосеевский районы.
"Полицейские, спасатели - люди в униформе - сегодня снова доказали: героизм - это действие. Спасибо каждому, кто сейчас на передовой спасательной работы. Мои соболезнования семьям погибших", - добавил Клименко.
Обстрелы Украины со стороны России
Россия регулярно прибегает к обстрелам территории Украины, применяя широкий арсенал средств поражения - от ракет и управляемых авиационных бомб (УАБов) до артиллерии и ударных дронов. Часто основной целью таких атак становятся гражданские объекты - жилые дома, медицинские учреждения, энергетическая и транспортная инфраструктура.
Особенно активно враг использует беспилотники, которые запускает каждую ночь. Этой ночью, как и рассказывал Клименко, больше всего пострадали Киев, а также Киевская и Одесская области.
Подробнее о последствиях обстрела столицы - в материале РБК-Украина.
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