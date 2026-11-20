Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что этой ночью - 20 ноября - была одна из самых мощных атак (РФ запустила по Украине около 100 ракет).

Украинцам сообщили, что ПВО сбила три баллистических ракеты (всего в ударе их было около 20).

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