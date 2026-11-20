Нагадаємо, раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що цієї ночі - 20 листопада - була одна з найпотужніших атак (РФ запустила по Україні близько 100 ракет).

Українцям повідомили, що ППО збила три балістичні ракети (всього в ударі їх було близько 20).

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