В ГСЧС показали фото и видео последствий российских ударов по центру Одессы, во время которого погибли и пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Что известно о последствиях атаки

Россия трижды атаковала Одессу. Удары пришлись на центр города.

По первому адресу повреждено остекление жилых домов и помещение кафе. Также загорелся легковой автомобиль.

Во время обследования поврежденного дома спасатели обнаружили трех человек, оказавшихся заблокированными в квартирах. Им открыли дверь, вывели из дома и передали медикам.

Предварительно, три человека погибли, еще семеро пострадали.

По второму адресу разрушений получило трехэтажное админздание. Там возник масштабный пожар, предварительно один человек пострадал.

Напомним, россияне ударили по центральному рынку Златополя в Харьковской области около 08:10.

Предварительно они применили дрон "Герань-5" - последнюю модификацию "Шахеда".

Повреждены около 20 торговых павильонов, пострадали 12 человек, в том числе 11-летний мальчик.