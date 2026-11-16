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Россия ударила по объектам ДТЭК в Одесской области, десятки тысяч людей без света

10:51 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Россия ударила по объектам ДТЭК в Одесской области, десятки тысяч людей без света Фото: энергетики устраняют последствия обстрелов (Getty Images)
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Утром 16 ноября россияне снова атаковали энергетические объекты ДТЭК на севере Одесщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Поэтому без света остались 52,2 тысячи семей.

Также в результате атаки повреждена производственная площадка компании. В здании выбиты окна, повреждены потолки и двери.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением оборудования.

Напомним, в ночь на 16 ноября Россия выпустила по Украине 158 ударных дронов.

Противовоздушная оборона сбила или подавила 131 из них. Попадание зафиксировали на 19 локациях.

Как сообщало РБК-Украина, утром российские войска также атаковали Киевщину.

В Вышгородском районе загорелись склады одного из предприятий, еще повреждены четыре частных дома.

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