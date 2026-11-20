В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Украину дронами и ракетами разных типов, в частности баллистическими. Силам ПВО удалось сбить 462 воздушных целей врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

В то же время, зафиксировано попадание ракет и ударных дронов противника на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 462 цели :

Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что этой ночью, 20 ноября, была одна из самых мощных атак. Россия запустила по Украине 80 крылатых ракет и до 20 баллистических.

Детальнее о последствиях массированной атаки в Киеве и других городах Украины - в метариале РБК-Украина.