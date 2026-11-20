ПВО ночью сбила три баллистических ракеты, всего в ударе их было около 20
В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Украину дронами и ракетами разных типов, в частности баллистическими. Силам ПВО удалось сбить 462 воздушных целей врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью враг атаковал:
- баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, противокорабельными ракетами Циркон из Ростовской, Брянской, Курской обл. РФ;
- 84 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования Х-101, "Калибр", "Искандер-К" из Вологодской обл. РФ и акватории Черного моря;
- 404 ударными беспилотниками типа Shahed (123 из них - реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым.
По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 462 цели:
- 3 баллистических ракеты "Искандер-М"/С-400/"Циркон";
- 79 крылатых ракет Х-101, "Калибр";
- 380 вражеских дронов (102 из них - реактивные).
В то же время, зафиксировано попадание ракет и ударных дронов противника на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.
Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что этой ночью, 20 ноября, была одна из самых мощных атак. Россия запустила по Украине 80 крылатых ракет и до 20 баллистических.
Детальнее о последствиях массированной атаки в Киеве и других городах Украины - в метариале РБК-Украина.