Этой ночью, 20 ноября, была одна из самых мощных атак. Россия запустила по Украине 80 крылатых ракет и 20 баллистических ракет.

Как передает РБК-Украина , об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

Также, по его словам, Украину атаковали около 400 дронов разных типов (из них около 120 - реактивные). Спикер отметил, что был достаточно высокий процент перехвата. В то же время одна из ракет, вероятно, пересекла границу с Польшей.

"Сегодня была одна из самых мощных атак. Предварительно РФ запустила 80 крылатых ракет и до 20 баллистических", - рассказал Игнат.

Массированная атака на Украину

Напомним, ночью 20 ноября Россия массированно атаковала Украину баллистикой и крылатыми ракетами.

В частности, в Киеве в результате обстрелов погибли и пострадали. Также часть столицы осталась без света.

Под ударом находились также западные регионы страны.

Так, во Львове в результате массированной атаки врага есть разрушение, погибли два человека.

Детальнее о последствиях массированной атаки РФ - в материале РБК-Украина.