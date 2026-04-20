Трампу сообщили о ключевом препятствии мирных переговоров с Ираном

13:27 20.04.2026 Пн
2 мин
Что же помешало возобновить мирные переговоры США и Ирана?
aimg Константин Широкун
Трампу сообщили о ключевом препятствии мирных переговоров с Ираном

Морская блокада Соединенных Штатов в Ормузском проливе сейчас является ключевым препятствием для мирных переговоров с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Начальник армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир, который является ключевым посредником в мирных переговорах между США и Ираном, заявил президенту Дональду Трампу, что военно-морская блокада Штатов в Ормузском проливе сейчас является препятствием для мирных переговоров.

Известно, что Мунир поговорил с Трампом по телефону, и президент США сказал ему, что рассмотрит этот совет.

Отмечается, что этот звонок состоялся после того, как Иран отклонил предложение США о новых мирных переговорах, и обе стороны столкнулись с взаимными блокадами в Ормузском проливе.

Что предшествовало

Также как сообщало РБК-Украина, накануне Иран сорвал второй раунд переговоров с США. Делегация Тегерана не явилась на встречу в Пакистане, сославшись на чрезмерные требования Вашингтона и морскую блокаду иранских портов.

За сутки до этого президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум с требованием принять новое соглашение, пообещав уничтожить критическую инфраструктуру страны в случае отказа. Он уточнил, что дает Ирану время до завершения переговоров в Пакистане.

Иран в свою очередь заявил, что не признает никаких ультиматумов от США и не собирается передавать свой обогащенный уран американской стороне или любой другой стране.

Между тем Иран резко ответил и на призывы Евросоюза открыть Ормузский пролив. Представитель МИД Бахаи посоветовал ЕС "оставить свои поучения", а контроль над проливом назвал суверенным вопросом, который не подлежит внешнему давлению.

