Трампу сообщили о ключевом препятствии мирных переговоров с Ираном

Морская блокада Соединенных Штатов в Ормузском проливе сейчас является ключевым препятствием для мирных переговоров с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Начальник армии Пакистана фельдмаршал Асим Мунир, который является ключевым посредником в мирных переговорах между США и Ираном, заявил президенту Дональду Трампу, что военно-морская блокада Штатов в Ормузском проливе сейчас является препятствием для мирных переговоров.

Известно, что Мунир поговорил с Трампом по телефону, и президент США сказал ему, что рассмотрит этот совет.

Отмечается, что этот звонок состоялся после того, как Иран отклонил предложение США о новых мирных переговорах, и обе стороны столкнулись с взаимными блокадами в Ормузском проливе.

Что предшествовало

Также как сообщало РБК-Украина, накануне Иран сорвал второй раунд переговоров с США. Делегация Тегерана не явилась на встречу в Пакистане, сославшись на чрезмерные требования Вашингтона и морскую блокаду иранских портов.

За сутки до этого президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум с требованием принять новое соглашение, пообещав уничтожить критическую инфраструктуру страны в случае отказа. Он уточнил, что дает Ирану время до завершения переговоров в Пакистане.