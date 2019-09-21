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Байден закликав Трампа опублікувати розшифровку розмови з Зеленським

Новини » Суспільство    21.09.2019 - 04:35
Байден закликав Трампа опублікувати розшифровку розмови з Зеленським
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден звинуватив Трампа в зловживанню владою

Колишній віце-президент США, кандидат в президенти Джо Байден закликав президента Дональда Трампа опублікувати розшифровку передбачуваного розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Байдена.

Він зазначив, що президент Трамп дійсно не знає меж своїм бажанням зловживати владою.

"Така поведінка особливо огидна, враховуючи те, що воно використовує зовнішню політику нашої держави і підриває національну безпеку заради політичної доцільності", - йдеться в заяві.

За словами Байдена, якщо виявиться, що історія, опублікована в ЗМІ, відповідає дійсності, це означає, що Трамп "використав свою владу і ресурси Сполучених Штатів для тиску на суверенну державу - партнера США, який досі перебуває під нападом Росії".

Раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у липні щонайменше вісім разів називав прізвище кандидата в президенти Джо Байдена, закликаючи розпочати розслідування в Україні проти його сина.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, що співробітник розвідки подав на нього скаргу за розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

РБК-Україна писало, що Адміністрація президента США відмовилася надати інформацію Конгресу про скарги, яка була подана співробітником розвідки щодо Трампа і стосувалася приватної бесіди президента США з "іноземним лідером".

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Новини України Дональд ТрампДжозеф Байден
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