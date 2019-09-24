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Трампу планують оголосити імпічмент, - WP

Новини » Політика    24.09.2019 - 22:38
Трампу планують оголосити імпічмент, - WP
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

За даними джерел Washington Post, імпічмент буде оголошено в ніч на 25 вересня

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі планує оголосити імпічмент президенту Дональду Трампу. Про це повідомляє газета Washington Post з посиланням на два близьких до Пелосі джерела.

Повідомляється, що Пелосі планує зробити оголошення після закритої зустрічі з представниками демократичної партії, яка повинна відбутися в ніч на 25 вересня.

"Як тільки у нас з'являться факти, ми готові. Тепер, коли у нас є факти, ми готові", - заявила Пелосі.

Поштовхом для імпічменту серед демократів стала заява Дональда Трампа про те, що він опублікує стенограму своєї телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, в ході якого він нібито порушив питання про розслідування діяльності колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина.

Нагадаємо, раніше Конгрес США допустив можливість імпічмент Трампа з-за тиску на Зеленського. За словами голови комітету з розвідки палати представників, представника Демократичної партії Адама Шиффа, якщо тиск президента США Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського буде доведено, імпічмент може стати єдиним виходом із ситуації.

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