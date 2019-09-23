Трамп прокоментував ймовірність свого імпічменту

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп не сприймає серйозно погрози імпічментом з боку Конгресу

Президент США Дональд Трамп заперечив ймовірність свого імпічмент на тлі повідомлень про ймовірний тиск із його боку на президента України Володимира Зеленського щодо розслідування проти його політичного конкурента Джо Байдена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Трамп після прибуття 23 вересня в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку сказав, що не сприймає серйозно погрози імпічментом з боку Конгрес.

Нагадаємо, Трамп вважає, що Вашингтон побачить від України "більше чесності" під час президентства Зеленського. Трамп в коментарі журналістам у Нью-Йорку поділився подробицями телефонних переговорів. Трамп сподівається, що при Зеленському в Україні знизиться рівень корупції

Раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що на зустрічі Трампа і Зеленського лідери обговорять енергетичну безпеку України.

Сьогодні Зеленський вилетів з офіційним візитом до США, де також візьме участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН. Поїздка триватиме до 26 вересня. У Нью-Йорку президент проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав. У рамках візиту президент виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті з Цілей сталого розвитку.