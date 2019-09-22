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У Конгресі допустили імпічмент Трампа через тиск на Зеленського

Новини » Політика    22.09.2019 - 19:15
У Конгресі допустили імпічмент Трампа через тиск на Зеленського
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Якщо тиск буде доведено, то імпічмент може стати єдиним виходом з ситуації, заявив голова комітету з розвідки палати представників

Голова комітету з розвідки палати представників, представник Демократичної партії Адам Шифф заявив, що якщо тиск президента США Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського буде доведено, імпічмент може стати єдиним виходом з ситуації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, якщо Трамп намагається погрозами змусити іноземного лідера зробити щось незаконне, то імпічмент може бути "єдиним засобом".

"Якщо президент, по суті, стримує військову допомогу і в той же час намагається погрозами змусити іноземного лідера зробити щось незаконне, очорнити його опонента в президентській кампанії, тоді це може бути єдиним засобом", - сказав Шифф.

Він зазначив, що до цього не був прихильником імпічменту президента.

Нагадаємо, раніше юрист Джордж Конвей заявляв, що Конгрес США повинен застосувати процедуру імпічменту Трампа, якщо поширена у ЗМІ інформація про його спроби тиснути на Україну для відкриття розслідування проти сина екс-віце-президента США Джо Байдена виявиться правдою.

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