У Трампа сделали заявление о Зеленском, Украине и "пустых чеках на войну"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что новая администрация США больше не готова безоговорочно финансировать конфликт, и теперь стремится достичь длительного мира.

Левитт отметила, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете между лидерами возникло напряжение, поскольку Зеленский не смог принять реалии войны.

"Мы больше не собираемся просто выписывать пустые чеки на войну, которая идет очень далеко, без реального длительного мира. И это то, чего хочет президент", - заявила она.

Она также обвинила Зеленского в том, что он не выразил достаточной благодарности за поддержку США и что из-за его действий не удалось подписать важное экономическое соглашение. Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остается преданным мирным переговорам, но Зеленскому нужно изменить свое отношение, чтобы заключить соглашение.

Пресс-секретарь также уточнила, что Трамп четко дал понять, что ситуация осложнена из-за неуступчивости Зеленского, и что президент США не отступит, если речь идет об интересах американского народа.