У Трампа сделали заявление о Зеленском, Украине и "пустых чеках на войну"

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не признает реалии войны и пытается получить помощь без благодарности. США больше не будут финансировать конфликт без мира.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Fox News.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что новая администрация США больше не готова безоговорочно финансировать конфликт, и теперь стремится достичь длительного мира.
Левитт отметила, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете между лидерами возникло напряжение, поскольку Зеленский не смог принять реалии войны.
"Мы больше не собираемся просто выписывать пустые чеки на войну, которая идет очень далеко, без реального длительного мира. И это то, чего хочет президент", - заявила она.
Она также обвинила Зеленского в том, что он не выразил достаточной благодарности за поддержку США и что из-за его действий не удалось подписать важное экономическое соглашение. Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остается преданным мирным переговорам, но Зеленскому нужно изменить свое отношение, чтобы заключить соглашение.
Пресс-секретарь также уточнила, что Трамп четко дал понять, что ситуация осложнена из-за неуступчивости Зеленского, и что президент США не отступит, если речь идет об интересах американского народа.
Напомним, что 28 февраля во время официального визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Во время беседы между ними возник спор о возможности подписания мирного соглашения и завершения войны в Украине.
Трамп заявил, что Украина не сможет выиграть войну, что у ВСУ заканчиваются солдаты, и призвал Киев прекратить огонь. Он также выразил намерение сократить поставки оружия для Украины, если не будет достигнут мир.
Американский президент настаивал на подписании мирного соглашения с РФ, угрожая выйти из процесса, если этого не произойдет. Зеленский ответил, что Россия не выполняет подписанные документы, а договор о "редкоземельных элементах" так и не был подписан.
Позже Зеленский объяснил в интервью FOX News, что именно стало причиной конфликта во время переговоров.
Относительно совета сенатора Линдси Грэма уйти в отставку после инцидента в Белом доме, Зеленский заявил, что решение о его отставке может принять только народ Украины.
Трамп в разговоре с журналистами отметил, что Зеленский "переиграл" на переговорах и что для возобновления диалога Украина должна подтвердить готовность к миру.