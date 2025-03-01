Трамп назвал условие для возвращения к переговорам с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский переиграл на переговорах в Овальном кабинете. По его словам, для возобновления переговоров, украинский лидер должен подтвердить желание мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью СМИ после прибытия на объединенную базу "Эндрюс" перед посадкой на борт Air Force One.
Президент убежден, что украинский лидер не похож на человека, который хочет заключить мир.
"Я хочу немедленного прекращения огня, он (Зеленский) хочет воевать дальше. Без нас - он не выиграет", и несколько раз повторил, что прекращение огня можно достичь немедленно.
По мнению Трампа, для возобновления переговоров с США, Зеленский должен сказать, что хочет мира.
"Он должен хотеть мира. Он не должен говорить негативные вещи о Путине", - сказал глава Белого дома.
Визит Зеленского в Вашингтон и резонансные переговоры
В пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Вашингтон.
После встречи с группой сенаторов, глава государства прибыл в Белый дом для переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.
Во время брифинга для прессы между лидерами возник спор относительно перспектив завершения войны в Украине.
Трамп заявил, что Украина не способна выиграть войну, в ВСУ заканчиваются солдаты и Киеву следует прекратить огонь. А вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил экс-президента Джо Байдена в нежелании завершить войну.
Также президент США хочет завершить войну и пригрозил сокращением поставок оружия для Украины.
Трамп обязал Зеленского подписать мирное соглашение с Россией, иначе США "выйдут из процессов". Однако Зеленский сказал, что это очень сложно и не так просто, как кажется, поскольку Путин никогда не выполнял на практике никаких подписанных документов.
После президент Украины досрочно покинул Белый дом. Соглашение о контроле над редкоземельными ресурсами не было подписано.
По данным СМИ, США могут прекратить всю военную помощь для Украины.
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