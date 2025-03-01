Трамп назвал условие для возвращения к переговорам с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский переиграл на переговорах в Овальном кабинете. По его словам, для возобновления переговоров, украинский лидер должен подтвердить желание мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью СМИ после прибытия на объединенную базу "Эндрюс" перед посадкой на борт Air Force One.

Президент убежден, что украинский лидер не похож на человека, который хочет заключить мир. "Я хочу немедленного прекращения огня, он (Зеленский) хочет воевать дальше. Без нас - он не выиграет", и несколько раз повторил, что прекращение огня можно достичь немедленно. По мнению Трампа, для возобновления переговоров с США, Зеленский должен сказать, что хочет мира. "Он должен хотеть мира. Он не должен говорить негативные вещи о Путине", - сказал глава Белого дома.