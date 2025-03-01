У Трампа зробили заяву про Зеленського, Україну та "порожні чеки на війну"

Прессекретар Білого дому заявила, що президент України Володимир Зеленський не визнає реалії війни та намагається отримати допомогу без вдячності. США більше не фінансуватимуть конфлікт без миру.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Fox News.
Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що нова адміністрація США більше не готова беззастережно фінансувати конфлікт, і тепер прагне досягти тривалого миру.
Левітт зазначила, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті між лідерами виникла напруга, оскільки Зеленський не зміг прийняти реалії війни.
"Ми більше не збираємося просто виписувати порожні чеки на війну, яка йде дуже далеко, без реального тривалого миру. І це те, чого хоче президент", - заявила вона.
Вона також звинуватила Зеленського в тому, що він не виразив достатньої вдячності за підтримку США та що через його дії не вдалося підписати важливу економічну угоду. Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп залишається відданим мирним переговорам, але Зеленському потрібно змінити своє ставлення, щоб укласти угоду.
Прессекретарка також уточнила, що Трамп чітко дав зрозуміти, що ситуація ускладнена через непоступливість Зеленського, і що президент США не відступить, якщо йдеться про інтереси американського народу.
Нагадаємо, що 28 лютого під час офіційного візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі. Під час бесіди між ними виникла суперечка щодо можливості підписання мирної угоди та завершення війни в Україні.
Трамп заявив, що Україна не зможе виграти війну, що в ЗСУ закінчуються солдати, і закликав Київ припинити вогонь. Він також висловив намір скоротити поставки зброї для України, якщо не буде досягнуто миру.
Американський президент наполягав на підписанні мирної угоди з РФ, погрожуючи вийти з процесу, якщо цього не станеться. Зеленський відповів, що Росія не виконує підписані документи, а договір про "рідкісноземельні елементи" так і не був підписаний.
Пізніше Зеленський пояснив в інтерв'ю FOX News, що саме стало причиною конфлікту під час переговорів.
Щодо поради сенатора Ліндсі Грема піти у відставку після інциденту в Білому домі, Зеленський заявив, що рішення про його відставку може прийняти лише народ України.
Трамп у розмові з журналістами зазначив, що Зеленський "переграв" на переговорах і що для відновлення діалогу Україна повинна підтвердити готовність до миру.