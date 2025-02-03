Ресурсы в обмен на поддержку. Что такое редкоземельные металлы, которые хочет получить Трамп от Украины

Лидер США Дональд Трамп выразил заинтересованность в получении редкоземельных металлов из Украины в обмен на дальнейшую поддержку в войне с РФ. О стратегической важности этих природных ресурсов также говорилось в одном из пунктов "плана победы" президента Владимира Зеленского.

Подробнее о редкоземельных металлах и почему их хочет получить Трамп, – в материале РБК-Украина .

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Что такое редкоземельные металлы и какие есть в Украине

Редкоземельные металлы - группа химических элементов (скандий, иттрий и лантаноиды) с уникальными физическими и химическими свойствами. Это делает их важными во многих высокотехнологичных отраслях, таких как электроника, зеленая энергия, медицина и оптика.

Например, редкоземельные элементы используются в производстве смартфонов, компьютеров, оборудования для томографов, лазеров, для создания прочных и легких сплавов и т.д.

Украина имеет залежи этих редких металлов, в частности:

запасы лития - около трети от доказанных в Европе (около 3% мировых залежей);

- около трети от доказанных в Европе (около 3% мировых залежей); запасы графита - входит в топ-5 ведущих государств;

- входит в топ-5 ведущих государств; запасы титана - входит в топ-10 стран, а Стремигородское месторождение титановых руд в Житомирской области является одним из крупнейших в мире;

- входит в топ-10 стран, а Стремигородское месторождение титановых руд в Житомирской области является одним из крупнейших в мире; залежи урановых руд - занимает первое место в Европе и 11-е в мире.

В Украине также есть запасы и другого критического сырья: марганца, железа, золота, свинца, цинка, кобальта, никеля, меди, циркония и т.д.

Уран, титан и графит добываются в Украине в течение длительного времени, тогда как добыча лития все еще остается на стадии "обсуждения". Также существует необходимость дальнейшего геологического изучения месторождений.

Больше о том, какие запасы ископаемых есть в Украине и возможно ли задействовать этот потенциал, можно узнать в материале "Триллионы в недрах. Почему Запад не инвестирует в добычу лития, титана и урана в Украине".

Отметим, мировым лидером добычи и переработки редкоземельных металлов является Китай.

Редкоземельные металлы в обмен на помощь США

Президент США Дональд Трамп выразил интерес к получению редкоземельных металлов из Украины в обмен на дальнейшую поддержку в полномасштабной войне с РФ.

Глава Белого дома отметил, что у Украины есть ценные ресурсы, которые могут быть использованы для обеспечения американских интересов в современной высокотехнологичной промышленности, сообщает AP News.

Трамп подчеркнул, что США предоставили Украине больше военной и экономической помощи, чем ее европейские союзники, и выразил намерение заключить соглашение, гарантирующее доступ к украинским редкоземельным металлам. Он считает, что такое соглашение могло бы стать условием для продолжения американской поддержки в войне с Россией.

"Мы говорим с ними (Украиной и РФ, - ред.) прямо сейчас, мы работаем над соглашениями, чтобы у нас были гарантии и другие вещи. Мы говорим Украине, что у них есть действительно ценные редкоземельные металлы", - отметил Трамп.

Один из пунктов "плана победы"

О стратегической важности редкоземельных металлов Украины говорил президент Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" осенью прошлого года. Тогда же он предложил союзникам из США и Европы заключить соглашение об инвестировании и защите ценных металлов.

Глава государства заявил, что в Украине сосредоточены природные ресурсы и, в том числе, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции либо Россию и её союзников, либо Украину и демократический мир.

Зеленский подчеркнул, что залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей России в войне.

"Украина предлагает США вместе с определенными партнерами, в частности, это Евросоюз, частью которого Украина - будет, и с другими партнерами в мире, - заключить специальное соглашение по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Это также - мир благодаря силе. Экономической силе", - акцентировал Зеленский.

Президент выразил мнение, что такое соглашение органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию, а именно - все санкции против РФ, ограничение цены на нефть, ограничение экспорта в РФ и другие меры давления.

Как впоследствии писало Financial Times, пункт "плана победы" о редкоземельных металлах был "нацелен" на Трампа.

Нардеп ВР Евгения Кравчук в комментарии YouTube-канала РБК-Украина объясняла, что лидера Штатов должен был заинтересовать этот пункт из-за конкуренции с Китаем. Поскольку если Россия захватит украинские территории, то Китай получит доступ к залежам лития. А в окружении Трампа считают КНР "самым большим врагом" для США.

При подготовке использовались: публикации AP News, Financial Times, текст "плана победы" презентованного Владимиром Зеленским в Верховной раде, данные из Wikipedia.