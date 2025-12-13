RU

У Трампа заявили об обещании Лукашенко остановить полеты шаров над Литвой

Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласился прекратить полеты воздушных шаров в сторону Литвы, которые использовались контрабандистами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального посланника США по вопросам Беларуси Джона Коула, которого цитирует Reuters.

После двух дней переговоров с Лукашенко, специальный посланник США по вопросам Беларуси Джон Коул сообщил, что белорусский лидер пообещал сделать все возможное, чтобы остановить полеты метеозондов и воздушных шаров, которые используются для контрабанды сигарет.

Из-за этих полетов было закрыто более десятка аэропортов Вильнюса за последние месяцы.

Литва расценила действия Беларуси как гибридную атаку, ввела чрезвычайное положение и привлекла военную поддержку для борьбы с контрабандистами.

"Президент Беларуси искренне пытается успокоить ситуацию. Я думаю, что это займет время, но вопрос можно решить. Он хочет нормальных отношений со своими соседями", - отметил Коул.

Он также подчеркнул, что Литва делает все возможное для контроля над получателями контрабанды, а обе стороны активно сотрудничают.

Обострение на границе

Ситуация на литовско-белорусской границе обострилась после того, как воздушные шары начали использоваться для контрабанды сигарет, что привело к частичному блокированию аэропортов и повышению уровня напряженности.

1 декабря 2025 года Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала такие действия "гибридной атакой" Беларуси, подчеркнув недопустимость вмешательства во внутренние дела соседних стран.

 

Переговоры США - Беларусь

Напомним, что после переговоров в Беларуси Джон Коул сообщил, что Лукашенко якобы предоставляет "ценные советы" Трампу и его администрации по ситуации в Украине.

Также по результатам переговоров, самопровозглашенный президент Беларуси объявил амнистию для 123 политзаключенных, среди которых известные оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова.

114 освобожденных лиц были переданы Украине для дальнейшего переезда в Польшу или другие страны Европы по собственному желанию. Среди них пятеро граждан Украины.

В обмен на освобождение политзаключенных США согласились снять санкции с белорусского калия, что подтвердил специальный посланник Трампа Джон Коул.

