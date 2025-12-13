У Трампа заявили об обещании Лукашенко остановить полеты шаров над Литвой

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласился прекратить полеты воздушных шаров в сторону Литвы, которые использовались контрабандистами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального посланника США по вопросам Беларуси Джона Коула, которого цитирует Reuters.
После двух дней переговоров с Лукашенко, специальный посланник США по вопросам Беларуси Джон Коул сообщил, что белорусский лидер пообещал сделать все возможное, чтобы остановить полеты метеозондов и воздушных шаров, которые используются для контрабанды сигарет.
Из-за этих полетов было закрыто более десятка аэропортов Вильнюса за последние месяцы.
Литва расценила действия Беларуси как гибридную атаку, ввела чрезвычайное положение и привлекла военную поддержку для борьбы с контрабандистами.
"Президент Беларуси искренне пытается успокоить ситуацию. Я думаю, что это займет время, но вопрос можно решить. Он хочет нормальных отношений со своими соседями", - отметил Коул.
Он также подчеркнул, что Литва делает все возможное для контроля над получателями контрабанды, а обе стороны активно сотрудничают.
Ситуация на литовско-белорусской границе обострилась после того, как воздушные шары начали использоваться для контрабанды сигарет, что привело к частичному блокированию аэропортов и повышению уровня напряженности.
1 декабря 2025 года Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала такие действия "гибридной атакой" Беларуси, подчеркнув недопустимость вмешательства во внутренние дела соседних стран.
Напомним, что после переговоров в Беларуси Джон Коул сообщил, что Лукашенко якобы предоставляет "ценные советы" Трампу и его администрации по ситуации в Украине.
Также по результатам переговоров, самопровозглашенный президент Беларуси объявил амнистию для 123 политзаключенных, среди которых известные оппозиционеры Виктор Бабарико и Мария Колесникова.
114 освобожденных лиц были переданы Украине для дальнейшего переезда в Польшу или другие страны Европы по собственному желанию. Среди них пятеро граждан Украины.
В обмен на освобождение политзаключенных США согласились снять санкции с белорусского калия, что подтвердил специальный посланник Трампа Джон Коул.