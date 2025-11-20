США ставят мир в Украине приоритетом: что говорят о "плане Трампа"

"Это вопрос, который президент продолжает ставить на первое место в нашей внешней политике, а именно по урегулированию войны между Украиной и Россией", - заявил Миллер в ответ на вопрос прессы.

Он добавил, что основная цель администрации Трамп - это, мол, достижение мира в Европе, прекращение убийств и уничтожение невинных людей. В то же время Миллер наотрез отказался комментировать новый так называемый "мирный план", который разрабатывался США и Россией.

Этот "план" якобы нацелен на прекращение войны в Украине и считается "комфортным" для российского диктатора Владимира Путина, что автоматически делает его абсолютно неприемлемым для Украины.