США ставят мир в Украине приоритетом: что говорят о "плане Трампа"

Прекращение войны в Украине якобы является приоритетным для внешней политики администрации президента США Дональда Трампа. При этом в Белом доме не комментируют так называемый "мирный план", о котором 19 ноября написали СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление старшего советника американского президента по политическим вопросам, Стивена Миллера, во время брифинга для прессы.
"Это вопрос, который президент продолжает ставить на первое место в нашей внешней политике, а именно по урегулированию войны между Украиной и Россией", - заявил Миллер в ответ на вопрос прессы.
Он добавил, что основная цель администрации Трамп - это, мол, достижение мира в Европе, прекращение убийств и уничтожение невинных людей. В то же время Миллер наотрез отказался комментировать новый так называемый "мирный план", который разрабатывался США и Россией.
Этот "план" якобы нацелен на прекращение войны в Украине и считается "комфортным" для российского диктатора Владимира Путина, что автоматически делает его абсолютно неприемлемым для Украины.
Как писало РБК-Украина, США и Россия подготовили для Украины "мирный план", который предусматривает выполнение максималистских требований Кремля. Имеется в виду отказ Украины от части территорий и некоторых видов вооружений и сокращение численности украинских Вооруженных сил.
При этом в западных СМИ появилась информация, что предложения разрабатывали без участия Украины. Ее планируют поставить перед фактом - инициативу 20 ноября должна представить в Киеве американская делегация. Предварительно, Трамп одобрил этот план.
Украинские чиновники уже сообщили иностранным СМИ, что Украина отвергает новый "мирный план", поскольку без существенной переработки он является абсолютно неприемлемым для Киева.