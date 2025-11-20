UA

США ставлять мир в Україні пріоритетом: що кажуть про "план Трампа"

Фото: старший радник Трампа Стівен Міллер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Припинення війни в Україні нібито є пріоритетним для зовнішньої політики адміністрації президента США Дональда Трампа. При цьому в Білому домі не коментують так званий "мирний план", про який 19 листопада написали ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву старшого радника американського президента з політичних питань, Стівена Міллера, під час брифінгу для преси.

"Це питання, яке президент продовжує ставити на перше місце в нашій зовнішній політиці, а саме щодо врегулювання війни між Україною і Росією", - заявив Міллер у відповідь на питання преси.

Він додав, що основна мета адміністрації Трамп - це, мовляв, досягнення миру в Європі, припинення вбивств та знищення невинних людей. Водночас Міллер навідріз відмовився коментувати новий так званий "мирний план", який розроблявся США та Росією.

Цей "план" нібито націлений на припинення війни в Україні та вважається "комфортним" для російського диктатора Володимира Путіна, що автоматично робить його абсолютно неприйнятним для України.

Черговий "мирний план"

Як писало РБК-Україна, США і Росія підготували для України "мирний план", який передбачає виконання максималістських вимог Кремля. Мається на увазі відмова України від частини територій і деяких видів озброєнь та скорочення чисельності українських Збройних сил.

При цьому в західних ЗМІ з'явилася інформація, що пропозиції розробляли без участі України. Її планують поставити перед фактом - ініціативу 20 листопада має представити в Києві американська делегація. Попередньо, Трамп схвалив цей план.

Українські чиновники вже повідомили іноземним ЗМІ, що Україна відкидає новий "мирний план", оскільки без суттєвого перероблення він є абсолютно неприйнятним для Києва.

