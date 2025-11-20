ua en ru
"Получил от К.": Уиткофф слил в соцсети источник "плана" США и России по Украине

США, Четверг 20 ноября 2025 00:50
UA EN RU
"Получил от К.": Уиткофф слил в соцсети источник "плана" США и России по Украине Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф написал в соцсети Х, от кого журналисты могли получить информацию о "мирном плане" США в отношении Украины и России - это человек по имени "К".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.

"США тайно разрабатывают новостей план по прекращению войны в Украине. Дэвид Лоулер и я пишем для Axios"?" - написал журналист Барак Равид в соцсети Х.

Через несколько минут под постом появился комментарий Стива Виткоффа: "Он, видимо, получил это от К."

&quot;Получил от К.&quot;: Уиткофф слил в соцсети источник &quot;плана&quot; США и России по Украине

Вероятно, Уиткофф перепутал личные сообщения и написал эту информацию для публичного чтения.

Такое предположил другой американский журналист Майкл Вайс, о чем он также написал в Х.

"Почти наверняка это касается Кирилла Дмитриева, которого цитируют в статье. Но, похоже, российская сторона разоблачает это не просто так. Также, похоже, Дом Филби не знает, как работает Твиттер, но тем не менее уверен в своей способности положить конец войне", - написал журналист.

"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева

Как писало РБК-Украина, США и Россия подготовили для Украины "мирный план", который предусматривает выполнение максималистских требований Кремля, в частности, отказ Украины от части территорий и некоторых видов вооружений и сокращение численности украинских Вооруженных сил.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер написал, что Украине прислали срочное предложение от посланника российского диктатора Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Его передали секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустему Умерову. Такое предложение "фактически равносильно капитуляции Украины".

По информации источников Financial Times, план сейчас находится "на уровне общей концепции".

Ранее стало известно, что американские чиновники тайно консультируются с российскими для разработки нового "мирного плана" в отношении Украины.

В западных СМИ появилась информация, что предложения разрабатывали без участия Украины.

