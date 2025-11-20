"Получил от К.": Уиткофф слил в соцсети источник "плана" США и России по Украине
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф написал в соцсети Х, от кого журналисты могли получить информацию о "мирном плане" США в отношении Украины и России - это человек по имени "К".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.
"США тайно разрабатывают новостей план по прекращению войны в Украине. Дэвид Лоулер и я пишем для Axios"?" - написал журналист Барак Равид в соцсети Х.
Через несколько минут под постом появился комментарий Стива Виткоффа: "Он, видимо, получил это от К."
Вероятно, Уиткофф перепутал личные сообщения и написал эту информацию для публичного чтения.
Такое предположил другой американский журналист Майкл Вайс, о чем он также написал в Х.
"Почти наверняка это касается Кирилла Дмитриева, которого цитируют в статье. Но, похоже, российская сторона разоблачает это не просто так. Также, похоже, Дом Филби не знает, как работает Твиттер, но тем не менее уверен в своей способности положить конец войне", - написал журналист.
"Мирный план" Уиткоффа и Дмитриева
Как писало РБК-Украина, США и Россия подготовили для Украины "мирный план", который предусматривает выполнение максималистских требований Кремля, в частности, отказ Украины от части территорий и некоторых видов вооружений и сокращение численности украинских Вооруженных сил.
Журналист Financial Times Кристофер Миллер написал, что Украине прислали срочное предложение от посланника российского диктатора Кирилла Дмитриева и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Его передали секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустему Умерову. Такое предложение "фактически равносильно капитуляции Украины".
По информации источников Financial Times, план сейчас находится "на уровне общей концепции".
Ранее стало известно, что американские чиновники тайно консультируются с российскими для разработки нового "мирного плана" в отношении Украины.
В западных СМИ появилась информация, что предложения разрабатывали без участия Украины.