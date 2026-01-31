Трампа "засветили" среди файлов Эпштейна: что всплыло из секретных документов

В пятницу, 30 января, Министерство юстиции США обнародовало более трех миллионов страниц материалов, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

Среди документов был файл, пишет издание, с непроверенными утверждениями, собранными ФБР в августе прошлого года. В нем содержались заявления о якобы сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней девушки, а также упоминания об "оргийных вечеринках" с участием Трампа.

Все эти показания исходили от третьих лиц, не были подтверждены и, по данным ведомств, не получили никакой оценки достоверности со стороны ФБР.

Министерство юстиции сразу предупредило, что часть материалов может содержать ложные и сенсационные обвинения, поданные накануне выборов 2020 года.

В ведомстве и Белом доме подчеркнули: если бы эти заявления имели реальные основания, они давно стали бы предметом официального расследования.

Позже Минюст объяснил, что документ исчез с сайта из-за "технической перегрузки", но потом появился в доступе. Заместитель генпрокурора Тодд Бланш признал, что при обработке такого массива данных могли случаться ошибки.

В то же время в Белом доме предостерегли, что файлы Эпштейна "могут содержать поддельные или ложно предоставленные изображения, документы или видео", поскольку администрация передала "все, что было отправлено ФБР общественностью".