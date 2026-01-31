Трампа "засвітили" серед файлів Епштейна: що випливло з секретних документів

Мін'юст США виклав у відкритий доступ ще частину "файлів Епштейна", де згадується президент США Дональд Трамп. Але за кілька годин деякі з них зникли із сайту відомства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
У п'ятницю, 30 січня, Міністерство юстиції США оприлюднило понад три мільйони сторінок матеріалів, пов'язаних зі справою Джеффрі Епштейна.
Серед документів був файл, пише видання, із неперевіреними твердженнями, зібраними ФБР у серпні минулого року. У ньому містилися заяви про нібито сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчини, а також згадки про "оргійні вечірки" за участі Трампа.
Усі ці свідчення походили від третіх осіб, не були підтверджені та, за даними відомств, не отримали жодної оцінки достовірності з боку ФБР.
Міністерство юстиції одразу попередило, що частина матеріалів може містити неправдиві й сенсаційні звинувачення, подані напередодні виборів 2020 року.
У відомстві та Білому домі наголосили: якби ці заяви мали реальні підстави, вони давно стали б предметом офіційного розслідування.
Пізніше Мін'юст пояснив, що документ зник із сайту через "технічне перевантаження", але потім з'явився в доступі. Заступник генпрокурора Тодд Бланш визнав, що під час обробки такого масиву даних могли траплятися помилки.
Водночас у Білому домі застерегли, що файли Епштейна "можуть містити підроблені або неправдиво надані зображення, документи чи відео", оскільки адміністрація передала "все, що було надіслано ФБР громадськістю".
Як повідомлялось раніше, епізод про "знайомство" Трампа з неповнолітньої дівчиною фігурував у файлах, оприлюднених наприкінці грудня 2025 року.
Згідно з матеріалами справи, події могли відбутися у 1990-х роках. Епштейн нібито ліктем штовхнув Трампа та жартівливо поцікавився, чи сподобалася йому зустріч із неповнолітньою. У відповідь Трамп, як сказано в файлах, усміхнувся й кивнув, після чого обидва чоловіки розсміялися.
Нагадаємо, 10 грудня суд в США ухвалив рішення дозволити оприлюднення матеріалів розслідування справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Розкриття стало можливим після прийняття закону про прозорість файлів Епштейна.
19 грудня Міністерство юстиції США розпочало публікацію нового великого масиву файлів. Очікується, що нові матеріали проллють світло на зв’язки Епштейна в політиці, фінансах та медіа, а також на дії федеральних органів протягом багатьох років.
Сам Трамп не є фігурантом кримінальних справ, пов’язаних із Епштейном, і стверджує, що розірвав контакти з фінансистом задовго до його арешту.