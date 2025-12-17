У Трампа отрицают подготовку новых антироссийских санкций, - Reuters

Президент США Дональд Трамп не принимал решения о введении новых санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представитель Белого дома опроверг информацию Bloomberg о подготовке США санкций против энергетики РФ. Агентство сообщило, что их могут ввести в случае, если российский диктатор Владимир Путин отклонит потенциальное мирное соглашение.

По словам чиновника администрации Трампа, американский лидер не принимал новых решений по антироссийским санкциям.

"Роль учреждений заключается в том, чтобы подготовить варианты для выполнения президентом", - отметил он.

Представитель Госдепа США рассказал Reuters, что не будет предварительно обсуждать санкции против страны-агрессора.

Что предшествовало

Ранее Bloomberg сообщило о подготовке администрацией Дональда Трампа новых санкций против российского энергетического сектора. По данным источников агентства, Белый дом таким образом пытается усилить давление на российского диктатора, если тот откажется от разработанного США мирного плана.

Источники рассказали агентству, что новые санкции могут быть введены уже на следующей неделе.

Они коснутся "теневого флота" и торговых компаний, которые используются страной-агрессором для транспортировки сырья покупателям.