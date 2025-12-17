ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Трампа отрицают подготовку новых антироссийских санкций, - Reuters

США, Среда 17 декабря 2025 20:09
UA EN RU
У Трампа отрицают подготовку новых антироссийских санкций, - Reuters Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп не принимал решения о введении новых санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Белого дома опроверг информацию Bloomberg о подготовке США санкций против энергетики РФ. Агентство сообщило, что их могут ввести в случае, если российский диктатор Владимир Путин отклонит потенциальное мирное соглашение.

По словам чиновника администрации Трампа, американский лидер не принимал новых решений по антироссийским санкциям.

"Роль учреждений заключается в том, чтобы подготовить варианты для выполнения президентом", - отметил он.

Представитель Госдепа США рассказал Reuters, что не будет предварительно обсуждать санкции против страны-агрессора.

Что предшествовало

Ранее Bloomberg сообщило о подготовке администрацией Дональда Трампа новых санкций против российского энергетического сектора. По данным источников агентства, Белый дом таким образом пытается усилить давление на российского диктатора, если тот откажется от разработанного США мирного плана.

Источники рассказали агентству, что новые санкции могут быть введены уже на следующей неделе.

Они коснутся "теневого флота" и торговых компаний, которые используются страной-агрессором для транспортировки сырья покупателям.

Санкции против РФ

Напомним, в начале ноября США ввели санкции против двух нефтяных компаний РФ "Лукойл" и "Роснефть". По этой причине страны ЕС, у которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

Также на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ввела санкции против почти 700 танкеров из состава теневого флота РФ, который перевозит российскую нефть, подпадающую под санкции, в обход установленных цивилизованным миром ограничений.

Кроме того, Евросовет 15 декабря ввел новые санкции против девяти лиц и организаций, которые способствуют функционированию теневого флота России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Санкции против России
Новости
Отключения сохраняются: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 18 декабря
Отключения сохраняются: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 18 декабря
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море