У Трампа отрицают подготовку новых антироссийских санкций, - Reuters
Президент США Дональд Трамп не принимал решения о введении новых санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель Белого дома опроверг информацию Bloomberg о подготовке США санкций против энергетики РФ. Агентство сообщило, что их могут ввести в случае, если российский диктатор Владимир Путин отклонит потенциальное мирное соглашение.
По словам чиновника администрации Трампа, американский лидер не принимал новых решений по антироссийским санкциям.
"Роль учреждений заключается в том, чтобы подготовить варианты для выполнения президентом", - отметил он.
Представитель Госдепа США рассказал Reuters, что не будет предварительно обсуждать санкции против страны-агрессора.
Что предшествовало
Ранее Bloomberg сообщило о подготовке администрацией Дональда Трампа новых санкций против российского энергетического сектора. По данным источников агентства, Белый дом таким образом пытается усилить давление на российского диктатора, если тот откажется от разработанного США мирного плана.
Источники рассказали агентству, что новые санкции могут быть введены уже на следующей неделе.
Они коснутся "теневого флота" и торговых компаний, которые используются страной-агрессором для транспортировки сырья покупателям.
Санкции против РФ
Напомним, в начале ноября США ввели санкции против двух нефтяных компаний РФ "Лукойл" и "Роснефть". По этой причине страны ЕС, у которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
Также на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ввела санкции против почти 700 танкеров из состава теневого флота РФ, который перевозит российскую нефть, подпадающую под санкции, в обход установленных цивилизованным миром ограничений.
Кроме того, Евросовет 15 декабря ввел новые санкции против девяти лиц и организаций, которые способствуют функционированию теневого флота России.