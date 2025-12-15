ЕС ужесточил санкции против РФ: в списке Панченко, теневой флот и прокремлевские деятели
Европейский Совет ввел новые санкции против девяти лиц и организаций, которые способствуют функционированию так называемого теневого флота России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Евросовета.
Ограничения направлены на дальнейшее сокращение возможностей РФ получать доходы для финансирования агрессивной войны против Украины. Под санкции попали пять человек и четыре компании, причастные к поддержке логистики и финансовой цепи теневого флота.
В перечень включены бизнесмены, связанные с российскими государственными нефтяными компаниями "Роснефть" и "Лукойл", которые контролируют суда по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения. По данным ЕС, они скрывали истинное происхождение грузов и применяли нелегальные и рискованные методы транспортировки.
Также санкции введены против судоходных компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме и России. Речь идет о владельцах и операторах танкеров, которые входят в теневой флот РФ и уже подпадали под ограничительные меры ЕС или других стран.
Лица и компании из списка подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им финансовые ресурсы. Кроме того, для физических лиц введен запрет на въезд или транзит через территорию государств-членов Евросоюза.
Против кого введены санкции
Санкции, в частности, введены против граждан Азербайджана Талата Сафарова и Этибара Эйюба, гражданина Пакистана и Канады Муртазы Али Лахани, а также ряда компаний из ОАЭ и Вьетнама. Кроме того, в санкционный перечень внесли еще 40 судов так называемого "теневого флота".
Отдельно под ограничения попали 12 физических и 2 юридических лица, которых Совет ЕС считает причастными к российским гибридным операциям, в частности дезинформационным. Среди них - представители прокремлевского Валдайского клуба: главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев и председатель совета директоров клуба Андрей Быстрицкий.
Также санкции ввели против гражданина США и России, бывшего помощника шерифа из Флориды Джона Дугана, который распространяет пророссийские нарративы в сети, вероятных офицеров ГРУ Владислава Боровкова, Дмитрия Голошубова и Дениса Денисенко, пророссийской украинской журналистки Дианы Панченко, экс-офицера швейцарской армии Жака Бо и бывшего французского военного Ксавье Моро.
Кроме того, под ограничения попали 142-й батальон радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ и так называемое "Международное движение русофилов", объединяющее пророссийских деятелей из разных стран.
Теневой флот России
По данным украинской разведки, сейчас почти каждый шестой танкер в мире входит в так называемый "теневой флот" России - это около 17% от всех действующих судов такого типа. С начала года аналитики зафиксировали 940 танкеров, связанных с этим флотом РФ.
Кроме обхода санкций, эти суда, по оценкам Украины, используются как инструменты гибридного влияния и атак против Европы.
Борьба с "теневым флотом" ведется на нескольких уровнях. В частности, Еврокомиссия может включить часть таких танкеров в отдельные санкционные списки в случае задержки с принятием 20-го пакета санкций до конца года.
В то же время, по данным СМИ, Украина по согласованию с администрацией президента США Дональда Трампа, применяет так называемые "кинетические санкции" против российских судов. Только за последние дни в Черном море морские дроны вывели из строя три танкера российского "теневого флота".