ЕС ужесточил санкции против РФ: в списке Панченко, теневой флот и прокремлевские деятели

Украина, Понедельник 15 декабря 2025 13:40
UA EN RU
ЕС ужесточил санкции против РФ: в списке Панченко, теневой флот и прокремлевские деятели Иллюстративное фото: ЕС ввел санкции против 9 человек и компаний, причастных к теневому флоту РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Европейский Совет ввел новые санкции против девяти лиц и организаций, которые способствуют функционированию так называемого теневого флота России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Евросовета.

Ограничения направлены на дальнейшее сокращение возможностей РФ получать доходы для финансирования агрессивной войны против Украины. Под санкции попали пять человек и четыре компании, причастные к поддержке логистики и финансовой цепи теневого флота.

В перечень включены бизнесмены, связанные с российскими государственными нефтяными компаниями "Роснефть" и "Лукойл", которые контролируют суда по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения. По данным ЕС, они скрывали истинное происхождение грузов и применяли нелегальные и рискованные методы транспортировки.

Также санкции введены против судоходных компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме и России. Речь идет о владельцах и операторах танкеров, которые входят в теневой флот РФ и уже подпадали под ограничительные меры ЕС или других стран.

Лица и компании из списка подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им финансовые ресурсы. Кроме того, для физических лиц введен запрет на въезд или транзит через территорию государств-членов Евросоюза.

Против кого введены санкции

Санкции, в частности, введены против граждан Азербайджана Талата Сафарова и Этибара Эйюба, гражданина Пакистана и Канады Муртазы Али Лахани, а также ряда компаний из ОАЭ и Вьетнама. Кроме того, в санкционный перечень внесли еще 40 судов так называемого "теневого флота".

Отдельно под ограничения попали 12 физических и 2 юридических лица, которых Совет ЕС считает причастными к российским гибридным операциям, в частности дезинформационным. Среди них - представители прокремлевского Валдайского клуба: главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев и председатель совета директоров клуба Андрей Быстрицкий.

Также санкции ввели против гражданина США и России, бывшего помощника шерифа из Флориды Джона Дугана, который распространяет пророссийские нарративы в сети, вероятных офицеров ГРУ Владислава Боровкова, Дмитрия Голошубова и Дениса Денисенко, пророссийской украинской журналистки Дианы Панченко, экс-офицера швейцарской армии Жака Бо и бывшего французского военного Ксавье Моро.

Кроме того, под ограничения попали 142-й батальон радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ и так называемое "Международное движение русофилов", объединяющее пророссийских деятелей из разных стран.

Теневой флот России

По данным украинской разведки, сейчас почти каждый шестой танкер в мире входит в так называемый "теневой флот" России - это около 17% от всех действующих судов такого типа. С начала года аналитики зафиксировали 940 танкеров, связанных с этим флотом РФ.

Кроме обхода санкций, эти суда, по оценкам Украины, используются как инструменты гибридного влияния и атак против Европы.

Борьба с "теневым флотом" ведется на нескольких уровнях. В частности, Еврокомиссия может включить часть таких танкеров в отдельные санкционные списки в случае задержки с принятием 20-го пакета санкций до конца года.

В то же время, по данным СМИ, Украина по согласованию с администрацией президента США Дональда Трампа, применяет так называемые "кинетические санкции" против российских судов. Только за последние дни в Черном море морские дроны вывели из строя три танкера российского "теневого флота".

