У Трампа уверены, что война против Ирана закончится в ближайшие недели

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что война против Ирана закончится в ближайшие несколько недель, а возможно даже и раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий для ABC News.
"Я думаю, что этот конфликт обязательно закончится а ближайшие несколько недель. Возможно, это произойдет раньше, но конфликт обязательно закончится в ближайшие несколько недель", - сказал министр.
Комментарии Криса Райта прозвучали на фоне растущих цен на бензин в США из-за начатой войны. Как известно, Иран ыактияки закрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. По этой причине произошел резкий рост цен на нефть, и как следствия, это привело к повышению цен на бензин в США.
"В войнах нет никаких гарантий. Это лишь кратковременные страдания, чтобы добраться до гораздо лучшего места", - добавил глава Минэнерго.
Напомним, что в последние дни президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявил о победе над Ираном, при этом отметив, что данная победа пока еще недостаточна.
Источники WSJ говорят, что лидер США настаивает на продолжении ударов по Ирану и по словам американских военных, в ближайшие недели война еще продолжится. В Армии обороны Израиля сегодня тоже заявили, что намерены атаковать Иран еще как минимум три недели.
К слову, в интервью NBC News Трамп сказал, что Иран хочет заключить сделку, но он пока к этому не котором, так как условия недостаточно хороши.