У Трампа впевнені, що війна проти Ірану закінчиться найближчими тижнями

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що війна проти Ірану закінчиться в найближчі кілька тижнів, а можливо навіть і раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар для ABC News.
"Я думаю, що цей конфлікт обов'язково закінчиться в найближчі кілька тижнів. Можливо, це станеться раніше, але конфлікт обов'язково закінчиться в найближчі кілька тижнів", - сказав міністр.
Коментарі Кріса Райта прозвучали на тлі зростання цін на бензин у США через розпочату війну. Як відомо, Іран иактіякі закрив Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. З цієї причини відбулося різке зростання цін на нафту, і як наслідок, це призвело до підвищення цін на бензин у США.
"У війнах немає жодних гарантій. Це лише короткочасні страждання, щоб дістатися до набагато кращого місця", - додав глава Міненерго.
Нагадаємо, що останніми днями президент США Дональд Трамп уже неодноразово заявив про перемогу над Іраном, водночас зазначивши, що ця перемога поки що недостатня.
Джерела WSJ кажуть, що лідер США наполягає на продовженні ударів по Ірану і , за словами американських військових, найближчими тижнями війна ще продовжиться. В Армії оборони Ізраїлю сьогодні теж заявили, що мають намір атакувати Іран ще щонайменше три тижні.
До речі, в інтерв'ю NBC News Трамп сказав, що Іран хоче укласти угоду, але він поки що до цього не готовий, оскільки умови недостатньо хороші.