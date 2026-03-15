У Трампа уверены, что война против Ирана закончится в ближайшие недели

20:26 15.03.2026 Вс
До мира на Ближнем Востоке осталось немного?
aimg Эдуард Ткач
У Трампа уверены, что война против Ирана закончится в ближайшие недели Фото: Крис Райт (Getty Images)

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что война против Ирана закончится в ближайшие несколько недель, а возможно даже и раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий для ABC News.

"Я думаю, что этот конфликт обязательно закончится а ближайшие несколько недель. Возможно, это произойдет раньше, но конфликт обязательно закончится в ближайшие несколько недель", - сказал министр.

Комментарии Криса Райта прозвучали на фоне растущих цен на бензин в США из-за начатой войны. Как известно, Иран ыактияки закрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. По этой причине произошел резкий рост цен на нефть, и как следствия, это привело к повышению цен на бензин в США.

"В войнах нет никаких гарантий. Это лишь кратковременные страдания, чтобы добраться до гораздо лучшего места", - добавил глава Минэнерго.

Завершение войны против Ирана

Напомним, что в последние дни президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявил о победе над Ираном, при этом отметив, что данная победа пока еще недостаточна.

Источники WSJ говорят, что лидер США настаивает на продолжении ударов по Ирану и по словам американских военных, в ближайшие недели война еще продолжится. В Армии обороны Израиля сегодня тоже заявили, что намерены атаковать Иран еще как минимум три недели.

К слову, в интервью NBC News Трамп сказал, что Иран хочет заключить сделку, но он пока к этому не котором, так как условия недостаточно хороши.

Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
