У Трампа уверены, что война против Ирана закончится в ближайшие недели

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что война против Ирана закончится в ближайшие несколько недель, а возможно даже и раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий для ABC News .

"Я думаю, что этот конфликт обязательно закончится а ближайшие несколько недель. Возможно, это произойдет раньше, но конфликт обязательно закончится в ближайшие несколько недель", - сказал министр.

Комментарии Криса Райта прозвучали на фоне растущих цен на бензин в США из-за начатой войны. Как известно, Иран ыактияки закрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. По этой причине произошел резкий рост цен на нефть, и как следствия, это привело к повышению цен на бензин в США.

"В войнах нет никаких гарантий. Это лишь кратковременные страдания, чтобы добраться до гораздо лучшего места", - добавил глава Минэнерго.