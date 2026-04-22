У Трампа оправдали ослабление санкций против РФ просьбой "бедных стран"

20:35 22.04.2026 Ср
На сколько еще отсрочили санкции против РФ?
aimg Мария Науменко
У Трампа оправдали ослабление санкций против РФ просьбой "бедных стран" Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа продлила действие исключения из санкций, которое позволяет продажу российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Читайте также: Трамп снова запретил судам РФ швартоваться в США: какую указал причину

Как заявил министр финансов США Скотт Бессент, решение было принято после обращений более десяти бедных стран во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка на прошлой неделе.

Ранее Бессент заявлял, что исключение не будет продлено, однако в конце прошлой недели Министерство финансов США изменило позицию.

В итоге было принято решение продлить действие исключения еще на 30 дней, что позволяет продолжить продажу российской нефти.

Ослабление санкций против РФ

Напомним, разрешение на закупку ограниченных объемов российской нефти и нефтепродуктов действовало с середины марта и завершилось 11 апреля.

В США рассматривали возможность его продления. Такое решение имеет целью стабилизировать мировые цены на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что оснований для ослабления санкций против России нет, ведь такие решения, по его словам, фактически способствуют финансированию войны.

