Результат приезда человека Путина? США хотят продлить ослабление санкций

18:26 10.04.2026 Пт
Российская нефть снова получит "зеленый свет" от США?
Фото: Трамп разрешит покупать нефть РФ (Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа планирует продлить действие специальных исключений для покупки российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Причины продления исключений

Как сообщило издание, Министерство финансов США может официально объявить о продлении санкционных послаблений уже в эту пятницу.

Действующее разрешение на закупку определенного количества российской нефти и нефтепродуктов действует с середины марта, а срок его действия завершается 11 апреля.

По данным источников, знакомых с вопросом, Вашингтон пытается смягчить шок на энергетическом рынке. Такое решение имеет целью стабилизировать мировые цены на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Военные действия против Ирана создают угрозу дефицита топлива и резкого скачка цен, поэтому контроль над стоимостью энергоресурсов стал приоритетом для Белого дома.

Визит посланника Путина в США

Напомним, накануне стало известно, что специальный представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в США для проведения переговоров с окружением Дональда Трампа.

По данным источников, главными темами встреч является обсуждение возможного мирного соглашения по Украине, а также восстановление экономического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой. Этот визит совпал по времени с дедлайном по пересмотру нефтяных санкций, который приходится на 11 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что оснований для ослабления санкционного давления на Россию пока нет, поскольку это только будет стимулировать агрессию Кремля.

