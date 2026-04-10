Результат приезда человека Путина? США хотят продлить ослабление санкций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Причины продления исключений

Как сообщило издание, Министерство финансов США может официально объявить о продлении санкционных послаблений уже в эту пятницу.

Действующее разрешение на закупку определенного количества российской нефти и нефтепродуктов действует с середины марта, а срок его действия завершается 11 апреля.

По данным источников, знакомых с вопросом, Вашингтон пытается смягчить шок на энергетическом рынке. Такое решение имеет целью стабилизировать мировые цены на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Военные действия против Ирана создают угрозу дефицита топлива и резкого скачка цен, поэтому контроль над стоимостью энергоресурсов стал приоритетом для Белого дома.