У Трампа виправдали послаблення санкцій проти РФ проханням "бідних країн"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Нагадаємо, дозвіл на закупівлю обмежених обсягів російської нафти та нафтопродуктів діяв із середини березня і завершився 11 квітня.

У підсумку було ухвалено рішення продовжити дію винятку ще на 30 днів, що дозволяє продовжити продаж російської нафти.

Раніше Бессент заявляв, що виняток не буде подовжено, однак наприкінці минулого тижня Міністерство фінансів США змінило позицію.

Як заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, рішення ухвалили після звернень понад десяти бідних країн під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку минулого тижня.

У США розглядали можливість його продовження.Таке рішення має на меті стабілізувати світові ціни на енергоносії на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що підстав для послаблення санкцій проти Росії немає, адже такі рішення, за його словами, фактично сприяють фінансуванню війни.