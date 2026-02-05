У Трампа подвели итоги переговоров Украины и РФ в Абу-Даби

По его словам, делегации Украины, США и Российской Федерации провели вторую трехстороннюю встречу 4-5 февраля. Главным практическим результатом стал первый за последние пять месяцев обмен пленными в формате "157 на 157".

Стив Виткофф назвал дискуссии конструктивными и подчеркнул, что стороны сосредоточены на создании условий для устойчивого мира.

"В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения вопросов, которые остались открытыми, включая методы обеспечения прекращения огня и мониторинга прекращения военной деятельности", - сообщил спецпосланник.

Прямая связь между США и Россией

Важным шагом стало решение о восстановлении прямого канала связи между военным командованием Соединенных Штатов и России. Его возглавит генерал Алексус Гринкевич, командующий Европейского командования США.

"Этот канал связи был приостановлен до начала этого конфликта и имеет решающее значение для достижения и поддержания мира", - отметил Виткофф в отчете.

Участники переговоров договорились доложить о результатах в свои столицы и продолжить работу в трехстороннем формате в течение следующих недель.

Украина и РФ отдельно поблагодарили Дональда Трампа за его лидерство в мирном процессе.