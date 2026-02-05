У Трампа підбили підсумки переговорів України та РФ в Абу-Дабі

За його словами, делегації України, США та Російської Федерації провели другу тристоронню зустріч 4-5 лютого. Головним практичним результатом став перший за останні п'ять місяців обмін полоненими у форматі "157 на 157".

Стів Віткофф назвав дискусії конструктивними та підкреслив, що сторони зосереджені на створенні умов для сталого миру.

"Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення питань, що залишилися відкритими, включаючи методи забезпечення припинення вогню та моніторингу припинення військової діяльності", - повідомив спецпосланець.

Прямий зв'язок між США та Росією

Важливим кроком стало рішення про відновлення прямого каналу зв'язку між військовим командуванням Сполучених Штатів та Росії. Його очолить генерал Алексус Грінкевич, командувач Європейського командування США.

"Цей канал зв'язку був призупинений до початку цього конфлікту та має вирішальне значення для досягнення та підтримки миру", - наголосив Віткофф у звіті.

Учасники переговорів домовилися доповісти про результати у свої столиці та продовжити роботу в тристоронньому форматі протягом наступних тижнів.

Україна та РФ окремо подякували Дональду Трампу за його лідерство у мирному процесі.