У Трампа ожидают от Европы более агрессивной позиции по отношению к РФ

Брюссель, Вторник 18 ноября 2025 16:41
У Трампа ожидают от Европы более агрессивной позиции по отношению к РФ Фото: Мэтью Уитакер, посол США при НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европа должна проявить более агрессивный подход к России. В частности, это касается использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Bloomberg Television заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

По словам Уитакера, конфискация активов РФ в пользу Украины может стать "значительным шагом" в укреплении финансирования Украины в течение "нескольких лет" в экономическом и военном плане.

"Но я думаю, что это также будет означать новый шаг - более агрессивную Европу. Сейчас для них настало время действовать смело", - отметил посол.

Также дипломат похвалил европейских членов НАТО за выполнение обещаний увеличить расходы на оборону, заявив, что он "в целом очень доволен" реакцией на давление со стороны США.

Комментируя высказывание президента Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром", Уитакер сказал, что российская армия "не обязательно такая сильная". Но Европа должна быть готова, потому что Кремль "безрассуден - они непредсказуемы и могут предпринять действия на территории НАТО".

Конфискация активов РФ

Напомним, Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России.

Но пока что консенсуса по такому вопросу в ЕС нет. В частности, против выступает Бельгия, государство, в котором находится большая часть замороженных активов России.

В Брюсселе опасаются возможных судебных исков и штрафных санкций со стороны России.

На этом фоне в ЕС начали рассматривать альтернативные инициативы для финансирования Украины, пока "репарационный кредит" не будет согласован.

Евросоюз Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Помощь Украине Война в Украине
