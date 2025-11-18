У Трампа очікують від Європи більш агресивної позиції щодо РФ

Європа повинна проявити більш агресивний підхід до Росії. Зокрема, це стосується використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю Bloomberg Television заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

За словами Вітакера, конфіскація активів РФ на користь України може стати "значним кроком" у зміцненні фінансування України протягом "кількох років" в економічному і військовому плані.

"Але я думаю, що це також означатиме новий крок - більш агресивну Європу. Зараз для них настав час діяти сміливо", - зазначив посол.

Також дипломат похвалив європейських членів НАТО за виконання обіцянок збільшити витрати на оборону, заявивши, що він "загалом дуже задоволений" реакцією на тиск з боку США.

Коментуючи висловлювання президента Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром", Вітакер сказав, що російська армія "не обов'язково така сильна". Але Європа має бути готовою, тому що Кремль "нерозважливий - вони непередбачувані і можуть вжити заходів на території НАТО".