У Трампа очікують від Європи більш агресивної позиції щодо РФ
Європа повинна проявити більш агресивний підхід до Росії. Зокрема, це стосується використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Bloomberg Television заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.
За словами Вітакера, конфіскація активів РФ на користь України може стати "значним кроком" у зміцненні фінансування України протягом "кількох років" в економічному і військовому плані.
"Але я думаю, що це також означатиме новий крок - більш агресивну Європу. Зараз для них настав час діяти сміливо", - зазначив посол.
Також дипломат похвалив європейських членів НАТО за виконання обіцянок збільшити витрати на оборону, заявивши, що він "загалом дуже задоволений" реакцією на тиск з боку США.
Коментуючи висловлювання президента Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром", Вітакер сказав, що російська армія "не обов'язково така сильна". Але Європа має бути готовою, тому що Кремль "нерозважливий - вони непередбачувані і можуть вжити заходів на території НАТО".
Конфіскація активів РФ
Нагадаємо, Євросоюз розглядає можливість надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів Росії.
Але поки що консенсусу з такого питання в ЄС немає. Зокрема, проти виступає Бельгія, держава, в якій знаходиться більша частина заморожених активів Росії.
У Брюсселі побоюються можливих судових позовів і штрафних санкцій з боку Росії.
На цьому тлі в ЄС почали розглядати альтернативні ініціативи для фінансування України, поки "репараційний кредит" не буде погоджено.