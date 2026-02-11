ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Трампа обсуждали захват танкеров с иранской нефтью, но отказались, - WSJ

Среда 11 февраля 2026 02:20
UA EN RU
У Трампа обсуждали захват танкеров с иранской нефтью, но отказались, - WSJ Фото: США опасаются захватов танкеров союзников и повышения цен на нефть (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Представители администрации Трампа обсуждали возможность захвата танкеров, перевозящих иранскую нефть. Вашингтон хотел оказать давление на Тегеран ради ядерной сделки, однако отказался от идеи из-за угрозы ответных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также: Рынок "верит" в переговоры США и Ирана: как изменились цены на нефть

В частности, США уже захватили несколько судов с иранской нефтью в рамках двухмесячной блокады танкеров, находящихся под санкциями и обслуживающих Венесуэлу.

Эти танкеры, которые составляют так называемый "теневой флот", помогают перевозить "нелегальную нефть" из многочисленных стран, которые находятся под санкциями. Например, перевозки осуществляются в Китай и другим покупателям.

Politico пишет, что решение США заблокировать погрузку нефти в Иране для других подсанкционных танкеров подорвет основной источник дохода Тегерана, что расширит агрессивную стратегию, выведенную Белом домом в декабре в Карибском море.

Чиновники рассказали, что это один из нескольких вариантов, которые обсуждает администрация Трампа, чтобы заставить Тегеран заключить сделку по ограничению его ядерной программы. Однако такой подход сталкивается со многими препятствиями и будет считаться актом войны.

Иран в таком случае, вероятно ответит конфискацией танкеров с нефтью союзников США, либо будет минировать Ормузкий пролив, через который проходит до 25% мировых поставок нефти.

Любой из вышеуказанных двух шагов с большой долей вероятности резко поднимет цены на нефть, что может вызвать политический скандал в Белом доме.

По словам официальных лиц, только в 2026 году Минфин США ввел санкций против более 20 судов с иранской нефтью, что делает их потенциальными объектами для конфискации.

США усиливают давление, а Иран требует ослаблений

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп подписал указ, которым разрешил своей администрации вводить пошлины на товары из стран, которые ведут бизнес с Ираном.

При этом он воздержался от немедленного введения тарифов, но предположил, что они могут быть в размере 25%.

Также на днях глава по Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что страна может согласиться на разбавление урана, обогащенного до 60%. Но добавил, что это может быть в случае полной отмены финансовых санкций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки НАФТА Иран
Новости
Конец эры "Шахедов"? Украина создала лазер против дронов
Конец эры "Шахедов"? Украина создала лазер против дронов
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ