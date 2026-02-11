У Трампа обсуждали захват танкеров с иранской нефтью, но отказались, - WSJ

Представители администрации Трампа обсуждали возможность захвата танкеров, перевозящих иранскую нефть. Вашингтон хотел оказать давление на Тегеран ради ядерной сделки, однако отказался от идеи из-за угрозы ответных мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

В частности, США уже захватили несколько судов с иранской нефтью в рамках двухмесячной блокады танкеров, находящихся под санкциями и обслуживающих Венесуэлу.

Эти танкеры, которые составляют так называемый "теневой флот", помогают перевозить "нелегальную нефть" из многочисленных стран, которые находятся под санкциями. Например, перевозки осуществляются в Китай и другим покупателям.

Politico пишет, что решение США заблокировать погрузку нефти в Иране для других подсанкционных танкеров подорвет основной источник дохода Тегерана, что расширит агрессивную стратегию, выведенную Белом домом в декабре в Карибском море.

Чиновники рассказали, что это один из нескольких вариантов, которые обсуждает администрация Трампа, чтобы заставить Тегеран заключить сделку по ограничению его ядерной программы. Однако такой подход сталкивается со многими препятствиями и будет считаться актом войны.

Иран в таком случае, вероятно ответит конфискацией танкеров с нефтью союзников США, либо будет минировать Ормузкий пролив, через который проходит до 25% мировых поставок нефти.

Любой из вышеуказанных двух шагов с большой долей вероятности резко поднимет цены на нефть, что может вызвать политический скандал в Белом доме.

По словам официальных лиц, только в 2026 году Минфин США ввел санкций против более 20 судов с иранской нефтью, что делает их потенциальными объектами для конфискации.