У Трампа обговорювали захоплення танкерів з іранською нафтою, але відмовилися, - WSJ

Представники адміністрації Трампа обговорювали можливість захоплення танкерів, що перевозять іранську нафту. Вашингтон хотів чинити тиск на Тегеран заради ядерної угоди, однак відмовився від ідеї через загрозу заходів у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Зокрема, США вже захопили кілька суден з іранською нафтою в рамках двомісячної блокади танкерів, які перебувають під санкціями та обслуговують Венесуелу.

Ці танкери, які складають так званий "тіньовий флот", допомагають перевозити "нелегальну нафту" з численних країн, які перебувають під санкціями. Наприклад, перевезення здійснюються до Китаю та інших покупців.

Politico пише, що рішення США заблокувати навантаження нафти в Ірані для інших підсанкційних танкерів підірве основне джерело доходу Тегерана, що розширить агресивну стратегію, виведену Білим домом у грудні в Карибському морі.

Чиновники розповіли, що це один із кількох варіантів, які обговорює адміністрація Трампа, щоб змусити Тегеран укласти угоду щодо обмеження його ядерної програми. Однак такий підхід стикається з багатьма перешкодами і вважатиметься актом війни.

Іран у такому разі, ймовірно, відповість конфіскацією танкерів з нафтою союзників США, або мінуватиме Ормузьку протоку, через яку проходить до 25% світових поставок нафти.

Будь-який з вищевказаних двох кроків з великою часткою ймовірності різко підніме ціни на нафту, що може викликати політичний скандал у Білому домі.

За словами офіційних осіб, тільки 2026 року Мінфін США запровадив санкції проти понад 20 суден з іранською нафтою, що робить їх потенційними об'єктами для конфіскації.