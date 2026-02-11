ua en ru
У Трампа обговорювали захоплення танкерів з іранською нафтою, але відмовилися, - WSJ

Середа 11 лютого 2026 02:20
UA EN RU
У Трампа обговорювали захоплення танкерів з іранською нафтою, але відмовилися, - WSJ Фото: США побоюються захоплень танкерів союзників і підвищення цін на нафту (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Представники адміністрації Трампа обговорювали можливість захоплення танкерів, що перевозять іранську нафту. Вашингтон хотів чинити тиск на Тегеран заради ядерної угоди, однак відмовився від ідеї через загрозу заходів у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зокрема, США вже захопили кілька суден з іранською нафтою в рамках двомісячної блокади танкерів, які перебувають під санкціями та обслуговують Венесуелу.

Ці танкери, які складають так званий "тіньовий флот", допомагають перевозити "нелегальну нафту" з численних країн, які перебувають під санкціями. Наприклад, перевезення здійснюються до Китаю та інших покупців.

Politico пише, що рішення США заблокувати навантаження нафти в Ірані для інших підсанкційних танкерів підірве основне джерело доходу Тегерана, що розширить агресивну стратегію, виведену Білим домом у грудні в Карибському морі.

Чиновники розповіли, що це один із кількох варіантів, які обговорює адміністрація Трампа, щоб змусити Тегеран укласти угоду щодо обмеження його ядерної програми. Однак такий підхід стикається з багатьма перешкодами і вважатиметься актом війни.

Іран у такому разі, ймовірно, відповість конфіскацією танкерів з нафтою союзників США, або мінуватиме Ормузьку протоку, через яку проходить до 25% світових поставок нафти.

Будь-який з вищевказаних двох кроків з великою часткою ймовірності різко підніме ціни на нафту, що може викликати політичний скандал у Білому домі.

За словами офіційних осіб, тільки 2026 року Мінфін США запровадив санкції проти понад 20 суден з іранською нафтою, що робить їх потенційними об'єктами для конфіскації.

США посилюють тиск, а Іран вимагає послаблень

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп підписав указ, яким дозволив своїй адміністрації запроваджувати мита на товари з країн, які ведуть бізнес з Іраном.

При цьому він утримався від негайного введення тарифів, але припустив, що вони можуть бути в розмірі 25%.

Також днями голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі заявив, що країна може погодитися на розведення урану, збагаченого до 60%. Але додав, що це може бути в разі повного скасування фінансових санкцій.

