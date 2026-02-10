Рынок "верит" в переговоры США и Ирана: как изменились цены на нефть

Мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры оценили возможный потенциал перебоев в поставках на фоне кризиса между США и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, фьючерсы на сырую нефть марки Brent снизились на 24 цента, или 0,35%, до 68,80 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate упала на 30 центов, или 0,47%, до 64,06 доллара.

"Рынок все еще сосредоточен на напряженности между Ираном и США, но если не будет конкретных признаков перебоев в поставках, цены, вероятно, начнут снижаться", - заявил Тамас Варга, нефтяной аналитик брокерской компании PVM.

По данным аналитиков, в понедельник цены на нефть выросли более чем на 1% после того, как Морская администрация Министерства транспорта США посоветовала коммерческим судам под флагом США держаться подальше от территориальных вод Ирана.

Около пятой части нефти, потребляемой во всем мире, проходит через Ормузский пролив между Оманом и Ираном, что делает любую эскалацию в этом районе серьезной угрозой для мировых поставок нефти.

Иран и другие члены ОПЕК, в частности Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак экспортируют большую часть своей сырой нефти через этот пролив, главным образом в Азию.

Аналитики Goldman Sachs отметили, что цены поддерживаются геополитикой, с ростом цен на нефть на судах, поскольку покупатели стремятся обеспечить себе больше нефти на фоне повышенной неопределенности.