Трамп разрешил вводить пошлины против стран, торгующих с Ираном

Президент США Дональд Трамп разрешил своей администрации вводить пошлины на товары из стран, которые ведут бизнес с Россией. При этом он воздержался от немедленного внедрения тарифов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома и Bloomberg .

В частности, 6 февраля Трамп подписал указ, согласно которому США могут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом приобретает товары или услуги у Ирана.

После такого указа, госсекретарь и министр торговли совместно с Управлением торгового представителя США и Министерством внутренней безопасности могут решать, в какой степени следует применять дополнительный тариф.

При этом Трамп не уточнил, какая именно ставка будет введена, но все же привел в пример тариф, которым изначально угрожал торговым партнерам Ирана.

"Начиная с даты вступления в силу данного распоряжения, на товары, импортируемые в США и являющиеся продуктами любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом приобретает какие-либо товары или услуги из Ирана, может быть наложена дополнительная адвалорная пошлина - например, в размере 25 процентов", - говорится в указе.