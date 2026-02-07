ua en ru
Трамп разрешил вводить пошлины против стран, торгующих с Ираном

Суббота 07 февраля 2026 02:08
UA EN RU
Трамп разрешил вводить пошлины против стран, торгующих с Ираном Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп разрешил своей администрации вводить пошлины на товары из стран, которые ведут бизнес с Россией. При этом он воздержался от немедленного внедрения тарифов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома и Bloomberg.

В частности, 6 февраля Трамп подписал указ, согласно которому США могут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом приобретает товары или услуги у Ирана.

После такого указа, госсекретарь и министр торговли совместно с Управлением торгового представителя США и Министерством внутренней безопасности могут решать, в какой степени следует применять дополнительный тариф.

При этом Трамп не уточнил, какая именно ставка будет введена, но все же привел в пример тариф, которым изначально угрожал торговым партнерам Ирана.

"Начиная с даты вступления в силу данного распоряжения, на товары, импортируемые в США и являющиеся продуктами любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом приобретает какие-либо товары или услуги из Ирана, может быть наложена дополнительная адвалорная пошлина - например, в размере 25 процентов", - говорится в указе.

Отношения между США и Ираном

В пятницу утром в Омане состоялись первые личные переговоры между Ираном и США, направленные на снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном и предотвращения военного столкновения.

Причиной последних потрясений стали многонедельные массовые протесты в Иране. Изначально демонстрации были вызваны валютным кризисом и ухудшением экономической ситуации, но со временем они все больше стали направлены против режима. Это стало крупнейшим вызовом правящей системе в стране с 1979 года.

Трамп в свою очередь приветствовал протестующих и угрожал ударами, если иранские лидеры продолжат жестоко подавлять протесты.

Ранее в январе президент США заявил, что рад решению властей не казнить заключенных, тем самым, судя по всему, предотвратив нападение на Иран.

Тем временем крупная ударная группа ВМС США уже прибыла в регион на случай любых боевых столкновений.

К слову, вчера виртуальные посольство США в Тегеране в очередной раз призвало американцев немедленно покинуть Иран.

По данным с The National, администрация Трампа работает над созданием временного правительства в Иране на случай, если действующая власть потеряет способность управлять страной.

Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Иран
