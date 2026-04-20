У Трампа назвали "смешной" критику относительно ослабления санкций против РФ

12:29 20.04.2026 Пн
2 мин
В США уверяют, что это не выгодно Москве
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В команде президента США Дональда Трампа отреагировали на критику относительно решения об ослаблении санкций против российской нефти, назвав такие упреки "смешными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ООН Майка Вальца в интервью NBC News.

По его словам, это техническое решение, связанное с регулированием поставок нефти и стабилизацией рынка после колебаний цен. Также решения не меняют жесткой позиции США относительно войны РФ против Украины

"Ну, послушайте, министр Бессент четко заявил, что то, чему разрешено перемещаться, на самом деле уже в воде. То, чему не разрешено перемещаться, сейчас выходит из иранских нефтеперерабатывающих заводов. То же касается и российской нефти", - сказал Вальц.

Он также отверг утверждение о том, что такие шаги могут выглядеть как поддержка России.

"Это нефть, которая должна была идти на рынок. А теперь вместо того, чтобы просто идти в Китай, она может попасть к некоторым нашим другим союзникам и партнерам, во-первых", - отметил он.

"Но, во-вторых, что потеряла Россия? Россия потеряла одного из своих военных партнеров, крупнейшего поставщика беспилотников - Иран, чей военно-промышленный комплекс был полностью опустошен", - добавил посол США в ООН.

Ослабление санкций США

Напомним, 17 апреля Министерство финансов США выдало временную лицензию, возобновляющую действие санкционного исключения, позволяющего странам покупать российскую нефть, застрявшую в море.

Общая лицензия, выданная Управлением по контролю за иностранными активами США, заменяет предыдущую лицензию, срок действия которой истек 11 апреля.

По данным западных СМИ, Москва с начала войны в Иране получила миллиарды прибыли.

Оценки свидетельствуют о том, что Россия зарабатывала дополнительно 150 миллионов долларов в день - более 4 миллиардов долларов на момент окончания срока действия первого освобождения - из-за рыночных условий, связанных с войной

В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы