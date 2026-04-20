У Трампа назвали "смешной" критику относительно ослабления санкций против РФ

В команде президента США Дональда Трампа отреагировали на критику относительно решения об ослаблении санкций против российской нефти, назвав такие упреки "смешными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя США при ООН Майка Вальца в интервью NBC News.

По его словам, это техническое решение, связанное с регулированием поставок нефти и стабилизацией рынка после колебаний цен. Также решения не меняют жесткой позиции США относительно войны РФ против Украины

"Ну, послушайте, министр Бессент четко заявил, что то, чему разрешено перемещаться, на самом деле уже в воде. То, чему не разрешено перемещаться, сейчас выходит из иранских нефтеперерабатывающих заводов. То же касается и российской нефти", - сказал Вальц.

Он также отверг утверждение о том, что такие шаги могут выглядеть как поддержка России.

"Это нефть, которая должна была идти на рынок. А теперь вместо того, чтобы просто идти в Китай, она может попасть к некоторым нашим другим союзникам и партнерам, во-первых", - отметил он.

"Но, во-вторых, что потеряла Россия? Россия потеряла одного из своих военных партнеров, крупнейшего поставщика беспилотников - Иран, чей военно-промышленный комплекс был полностью опустошен", - добавил посол США в ООН.