У Трампа назвали "смішною" критику щодо послаблення санкцій проти РФ

12:29 20.04.2026 Пн
2 хв
У США запевняють, що це не вигідно Москві
aimg Ірина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

У команді президента США Дональда Трампа відреагували на критику щодо рішення про послаблення санкцій проти російської нафти, назвавши такі закиди "смішними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника США при ООН Майка Вальца в інтерв’ю NBC News.

За його словами, це технічне рішення, пов’язане з регулюванням постачань нафти та стабілізацією ринку після коливань цін. Також рішення не змінюють жорсткої позиції США щодо війни РФ проти України

"Ну, послухайте, міністр Бессент чітко заявив, що те, чому дозволено переміщуватися, насправді вже у воді. Те, чому не дозволено переміщуватися, зараз виходить з іранських нафтопереробних заводів. Те саме стосується і російської нафти", - сказав Вальц.

Він також відкинув твердження про те, що такі кроки можуть виглядати як підтримка Росії.

"Це нафта, яка мала йти на ринок. А тепер замість того, щоб просто йти до Китаю, вона може потрапити до деяких наших інших союзників і партнерів, по-перше", – зазначив він.

"Але, по-друге, що втратила Росія? Росія втратила одного зі своїх військових партнерів, найбільшого постачальника безпілотників - Іран, чий військово-промисловий комплекс був повністю спустошений", - додав посол США в ООН.

Послаблення санкцій США

Нагадаємо, 17 квітня Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, якою відновило дію санкційного винятку. Це дозволяє країнам купувати російську нафту, яка перебуває в морі та не може бути доставлена через обмеження.

Загальна ліцензія, видана Управлінням з контролю за іноземними активами США, замінює попередню ліцензію, термін дії якої закінчився 11 квітня.

За даними західних ЗМІ, Москва з початку війни в Ірані отримала мільярди прибутку.

Закриття Ормузької протоки та стрибок цін на нафту приносять бюджету РФ до 150 мільйонів доларів додаткового доходу щодня.

