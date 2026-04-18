США снова дали "зеленый свет" операциям с российской нефтью: новый срок
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило генеральную лицензию № 134B, которая разрешает проведение операций, связанных с продажей, доставкой и разгрузкой российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OFAC.
Срок действия и условия
Лицензия действует до 12:01 по восточному времени 16 мая 2026 года. Она заменяет предыдущую лицензию № 134A, которая действовала с 19 марта до 11 апреля 2026 года.
Разрешение распространяется на транзакции, которые являются "обычно необходимыми" для продажи, доставки или разгрузки российских нефти и нефтепродуктов. Это включает в себя:
безопасную швартовку и якорную стоянку судов;
обеспечение здоровья и безопасности экипажа;
аварийный ремонт и экологические мероприятия;
услуги по управлению судами, комплектованию экипажа, бункеровке, лоцманской проводке, регистрации, страхованию, классификации и спасению.
Лицензия касается нефти и нефтепродуктов российского происхождения, в том числе произведенных компаниями, находящимися под санкциями по программам "Вредная деятельность России" и "Украина/Россия".
Исключения
Лицензия не позволяет:
любые транзакции с участием лиц, расположенных или зарегистрированных в Иране, Северной Корее, на Кубе, а также на временно оккупированных территориях Украины (согласно указам E.O. 14065 и E.O. 13685, то есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым);
любые другие операции, запрещенные другими санкционными режимами, в частности связанные с Ираном или товарами иранского происхождения.
Несмотря на санкции, некоторые российские танкеры из "теневого флота" продолжают транспортировать нефть, используя страховые сертификаты, выданные фиктивными компаниями. Об этой хитроумной схеме сообщает Bloomberg.
Тем временем Франция готовит резкое ужесточение наказаний: за использование фальшивых флагов предлагают удвоить сроки заключения (до двух лет) и штрафы (до 300 тысяч евро).
Швеция, в свою очередь, уже задержала балкер, который направлялся из России. Причина - зафиксированный сброс отходов в Балтийском море. Сейчас идет расследование возможного нарушения экологического законодательства.