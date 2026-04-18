США снова дали "зеленый свет" операциям с российской нефтью: новый срок

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выпустило генеральную лицензию № 134B, которая разрешает проведение операций, связанных с продажей, доставкой и разгрузкой российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года.

Срок действия и условия

Лицензия действует до 12:01 по восточному времени 16 мая 2026 года. Она заменяет предыдущую лицензию № 134A, которая действовала с 19 марта до 11 апреля 2026 года.

Разрешение распространяется на транзакции, которые являются "обычно необходимыми" для продажи, доставки или разгрузки российских нефти и нефтепродуктов. Это включает в себя:

безопасную швартовку и якорную стоянку судов;

обеспечение здоровья и безопасности экипажа;

аварийный ремонт и экологические мероприятия;

услуги по управлению судами, комплектованию экипажа, бункеровке, лоцманской проводке, регистрации, страхованию, классификации и спасению.

Лицензия касается нефти и нефтепродуктов российского происхождения, в том числе произведенных компаниями, находящимися под санкциями по программам "Вредная деятельность России" и "Украина/Россия".

Исключения

Лицензия не позволяет: