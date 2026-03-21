Трамп предложил купить мир с Ираном или продолжение войны, - СМИ

Дональд Трамп требует от арабских стран Персидского залива триллионы долларов - в зависимости от того, хотят они продолжения или остановки войны с Ираном.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пишет издание Nabd , ссылаясь на слова оманского журналиста Салема Аль-Джахури.

Условия от Трампа

По данным СМИ, президент США выставил странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) два варианта:

5 триллионов долларов - если хотят, чтобы война с Ираном продолжалась

- если хотят, чтобы война с Ираном продолжалась 2,5 триллиона долларов - если хотят ее остановить.

В тот же день Трамп заявил, что цель операции не сводится к смене власти в Иране. По его словам, США действуют вместе с союзниками, чтобы достичь своих целей в области безопасности и не втянуться в затяжной конфликт.

Трамп также отметил, что совместное давление американских и израильских вооруженных сил нанесло серьезный ущерб иранской инфраструктуре, и теперь ее восстановление будет крайне сложным.

Недавно США отменили свои санкции против иранской нефти. Они выдали временную лицензию, которая позволяет продать около 140 миллионов баррелей иранской нефти, уже находящейся на танкерах в море.