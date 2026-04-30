Трампа могли выдвинуть на Нобелевскую премию мира, - Reuters
Около 287 кандидатов номинированы на Нобелевскую премию мира 2026 года. Вероятно, среди них есть и президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Секретарь Норвежского Нобелевского комитета Кристиан Берг Харпвикен рассказал, что среди нынешних номинантов 208 - это отдельные лица и 79 - организации. Он добавил, что по сравнению с прошлым годом появилось много новых кандидатов.
"Поскольку я недавно занял эту должность, меня несколько удивило, насколько часто список обновляется из года в год", - отметил Харпвикен.
По его словам, несмотря на рост количества конфликтов во всем мире и давление на международное сотрудничество, премия все еще актуальна.
"Премия мира еще важнее в период, подобный тому, в котором мы живем. Хорошей работы сейчас столько же, если не больше, чем когда-либо", - сказал он.
Что известно о выдвижении Трампа
Агентство отмечает, что лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана сообщили, что выдвинули президента США на нынешнюю премию.
"Нет возможности проверить, выполнили ли они свои обещания, поскольку выдвижения остаются тайными в течение 50 лет, и Харпвикен отказался сообщить, был ли Трамп номинирован", - пишет Reuters.
При этом номинация не является одобрением со стороны организации, которая присуждает премию. Кроме членов комитета, тысячи людей по всему миру могут предлагать кандидатуры: члены правительств и парламентов; главы государств; профессора истории, социальных наук, права и философии; бывшие лауреаты Нобелевской премии мира и др.
Трамп и Нобелевская премия мира
Напомним, в прошлом году Норвежский нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира венесуэльскому политику Марии Корини Мачадо. Она заявила, что посвящает награду Дональду Трампу.
После этого администрация президента США раскритиковала решение Нобелевского комитета, назвав его политически мотивированным. Кроме того, Трамп провел разговор с Мачадо.
Позже, 16 января, Мачадо передала медаль Нобелевской премии Трампу. Это произошло после того, как США провели операцию в Венесуэле и захватили Николаса Мадуро.
В то же время, в Нобелевском фонде сообщили, что правила не предусматривают возможности передачи или отзыва премии.