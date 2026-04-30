Трампа могли выдвинуть на Нобелевскую премию мира, - Reuters

Около 287 кандидатов номинированы на Нобелевскую премию мира 2026 года. Вероятно, среди них есть и президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Секретарь Норвежского Нобелевского комитета Кристиан Берг Харпвикен рассказал, что среди нынешних номинантов 208 - это отдельные лица и 79 - организации. Он добавил, что по сравнению с прошлым годом появилось много новых кандидатов.

"Поскольку я недавно занял эту должность, меня несколько удивило, насколько часто список обновляется из года в год", - отметил Харпвикен.

По его словам, несмотря на рост количества конфликтов во всем мире и давление на международное сотрудничество, премия все еще актуальна.

"Премия мира еще важнее в период, подобный тому, в котором мы живем. Хорошей работы сейчас столько же, если не больше, чем когда-либо", - сказал он.

Что известно о выдвижении Трампа

Агентство отмечает, что лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана сообщили, что выдвинули президента США на нынешнюю премию.

"Нет возможности проверить, выполнили ли они свои обещания, поскольку выдвижения остаются тайными в течение 50 лет, и Харпвикен отказался сообщить, был ли Трамп номинирован", - пишет Reuters.

При этом номинация не является одобрением со стороны организации, которая присуждает премию. Кроме членов комитета, тысячи людей по всему миру могут предлагать кандидатуры: члены правительств и парламентов; главы государств; профессора истории, социальных наук, права и философии; бывшие лауреаты Нобелевской премии мира и др.

Трамп и Нобелевская премия мира

Напомним, в прошлом году Норвежский нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира венесуэльскому политику Марии Корини Мачадо. Она заявила, что посвящает награду Дональду Трампу.