Трампа могли висунути на Нобелівську премію миру, - Reuters

20:47 30.04.2026 Чт
2 хв
Одразу три країни заявили, що нібито номінували президента США
aimg Валерій Ульяненко
Трампа могли висунути на Нобелівську премію миру, - Reuters Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Близько 287 кандидатів номіновані на Нобелівську премію миру 2026 року. Ймовірно, серед них є і президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Трамп раптово "охолов" до Нобелівської премії миру

Секретар Норвезького Нобелівського комітету Крістіан Берг Харпвікен розповів, що серед цьогорічних номінантів 208 - це окремі особи та 79 - організації. Він додав, що порівняно з минулим роком з'явилося багато нових кандидатів.

"Оскільки я нещодавно обійняв цю посаду, мене дещо здивувало, наскільки часто список оновлюється з року в рік", - зазначив Харпвікен.

За його словами, попри зростання кількості конфліктів у всьому світі та тиск на міжнародне співробітництво, премія все ще актуальна.

"Премія миру ще важливіша в період, подібний до того, в якому ми живемо. Хорошої роботи зараз стільки ж, якщо не більше, ніж будь-коли", - сказав він.

Що відомо про висунення Трампа

Агентство зазначає, що лідери Камбоджі, Ізраїлю та Пакистану повідомили, що висунули президента США на цьогорічну премію.

"Немає можливості перевірити, чи виконали вони свої обіцянки, оскільки висунення залишаються таємними протягом 50 років, і Харпвікен відмовився повідомити, чи був Трамп номінований", - пише Reuters.

При цьому номінація не є схваленням з боку організації, яка присуджує премію. Окрім членів комітету, тисячі людей по всьому світу можуть пропонувати кандидатури: члени урядів і парламентів; глави держав; професори історії, соціальних наук, права та філософії; колишні лауреати Нобелівської премії миру та ін.

Трамп та Нобелівська премія миру

Нагадаємо, минулого року Норвезький нобелівський комітет ухвалив рішення присудити Нобелівську премію миру венесуельській політикині Марії Коріні Мачадо. Вона заявила, що присвячує нагороду Дональду Трампу.

Після цього адміністрація президента США розкритикувала рішення Нобелівського комітету, назвавши його політично вмотивованим. Крім того, Трамп провів розмову з Мачадо.

Пізніше, 16 січня, Мачадо передала медаль Нобелівської премії Трампу. Це сталось після того, як США провели операцію у Венесуелі та захопили Ніколаса Мадуро.

Водночас, у Нобелівському фонді повідомили, що правила не передбачають можливості передачі чи відкликання премії.

Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
