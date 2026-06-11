ua en ru
Чт, 11 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала Украину ракетами "Искандер-М" и сотнями дронов: как отработала ПВО

08:09 11.06.2026 Чт
2 мин
Враг запустил дроны с нескольких направлений, атака по состоянию на сейчас продолжается
aimg Эдуард Ткач
РФ атаковала Украину ракетами "Искандер-М" и сотнями дронов: как отработала ПВО Фото: украинские защитники сбили 195 дронов (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне в ночь на 11 июня атаковали Украину более чем двумя сотнями дронов и запускали ракеты "Искандер-М". Большинство вражеских целей удалось сбить, но несмотря на работу ПВО есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Согласно отчету, атака началась еще с вечера 10 июня, после 18:00. По состоянию на утро известно, что враг за это время атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области, а также запустил 221 ударный дрон типа "Шахед" (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Беспилотники летели с нескольких направлений, а именно: Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска (РФ), и из оккупированного Крыма - Чауды и Гвардейского.

Воздушную атаку РФ отражали авиация, зенитные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте также: "Варварская эскалация": США в Совбезе ООН осудили обстрел Киева и призвали РФ к переговорам

Предварительно, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 дронов типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание ракет и 21 беспилотника на 9 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

РФ атаковала Украину ракетами &quot;Искандер-М&quot; и сотнями дронов: как отработала ПВО

Обстрелы Украины

Напомним, вчера вечером стало известно, что россияне атаковали в Черном море два сухогрузных судна под флагом Барбароса и Панамы, которые направлялись по морскому коридору.

Кроме того, оккупанты совершили несколько волн ударов по югу Одесской области. Под вражеские удары попали гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине
Новости
РФ атаковала Украину ракетами "Искандер-М" и сотнями дронов: как отработала ПВО
РФ атаковала Украину ракетами "Искандер-М" и сотнями дронов: как отработала ПВО
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват