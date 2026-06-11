РФ атаковала Украину ракетами "Искандер-М" и сотнями дронов: как отработала ПВО
Россияне в ночь на 11 июня атаковали Украину более чем двумя сотнями дронов и запускали ракеты "Искандер-М". Большинство вражеских целей удалось сбить, но несмотря на работу ПВО есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Согласно отчету, атака началась еще с вечера 10 июня, после 18:00. По состоянию на утро известно, что враг за это время атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области, а также запустил 221 ударный дрон типа "Шахед" (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия".
Беспилотники летели с нескольких направлений, а именно: Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска (РФ), и из оккупированного Крыма - Чауды и Гвардейского.
Воздушную атаку РФ отражали авиация, зенитные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предварительно, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 дронов типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание ракет и 21 беспилотника на 9 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.
Обстрелы Украины
Напомним, вчера вечером стало известно, что россияне атаковали в Черном море два сухогрузных судна под флагом Барбароса и Панамы, которые направлялись по морскому коридору.
Кроме того, оккупанты совершили несколько волн ударов по югу Одесской области. Под вражеские удары попали гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.