Главная » Новости » В мире

Трамп внезапно "охладел" к Нобелевской премии мира

16:40 13.03.2026 Пт
2 мин
Трамп неожиданно изменил риторику относительно премии, о которой ранее мечтал
aimg Валерий Ульяненко
Трамп внезапно "охладел" к Нобелевской премии мира Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп внезапно передумал обсуждать тему возможного получения Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Examiner.

Читайте также: Большая сделка или война до конца? Три сценария Трампа в Иране и что они означают для Украины

У американского президента спросили, может ли война с Ираном повысить его шансы на получение престижной награды.

"Я не знаю. Меня это не интересует", - ответил Трамп.

Президент США также рассказал, что не обсуждал вопрос Нобелевской премии во время разговоров с иностранными лидерами после начала операции в Иране.

"Нет, я не говорю о Нобелевской премии", - подчеркнул он.

Трамп и Нобелевская премия мира

В этом году Трамп неоднократно заявлял, что ему удалось завершить ряд затяжных войн, в частности способствовать достижению мирного соглашения между Израилем и ХАМАС в соответствии с американским планом урегулирования ситуации в Секторе Газа.

Впрочем, Норвежский нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. В то же время она заявила, что посвящает награду президенту США Дональду Трампу.

После этого Трамп провел разговор с Мачадо - уже после того, как его администрация раскритиковала решение Нобелевского комитета, назвав его политически мотивированным.

16 января Мачадо передала медаль Нобелевской премии Трампу, отметив его понимание ситуации в Венесуэле. Это произошло после того, как США провели операцию в Венесуэле и захватили Николаса Мадуро.

В то же время, в Нобелевском фонде отметили, что правила не предусматривают возможности передачи или отзыва премии.

